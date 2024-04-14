Иран выпустил по Израилю около 150 ракет

Постоянное представительство Ирана при ООН заявило о завершении атаки на Израиль. Об этом говорится в публикации дипмиссии в соцсети X.

«Данный вопрос можно считать завершенным», - уточнила иранская дипмиссия.

До этого иранские дипломаты предупредили Израиль, что при совершении еще одной ошибки со стороны ЦАХАЛ они получает более жесткий ответ.

Ранее израильтяне нанесли авиаудар по представительству Ирана в сирийском Дамаске, в результате которого погиб иранский генерал. В МИД России осудили атаку ЦАХАЛ.

Кроме того, в самой республике заявили, что отказались бы от ответных действий против Израиля , если бы Совет Безопасности ООН привлек к ответственности виновных.

Иран запустил в направлении Израиля десятки дронов , а потом объявил о ракетной атаки , ставшей частью операции «Истинное обещание» и ответом на нападение на иранскую дипмиссию в САР.

Иранские дипломаты назвали атаку на Израиль реализацией законного права на самооборону , закрепленного в Уставе ООН.