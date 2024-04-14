14 апреля 2024, 03:59

Иран выпустил по Израилю около 150 ракет

РИА «Новости»
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Иран в рамках своей атаки на Израиль выпустил уже около 150 ракет. Об этом сообщил телеканал ABC News.

«Высокопоставленный американский чиновник сообщил, что Иран запустил еще 70 ракет. Ранее стало о запуске 80, таким образом, общее число ракет достигло 150», - указали в сообщении.

Израильская радиостанция Kan сообщила, что Иран запустил беспилотник в сторону Израиля. Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что ВВС Израиля привели в боевую готовность системы обороны и нападения. В небо запустили десятки самолетов, также ведется тесная координация с американскими партнерами.

В первых числах апреля армия Израиля нанесла удар по посольству Ирана в Сирии. В результате атаки погибли высокопоставленные военные КСИР. Иран пообещал нанести ответный удар по негражданским лицам.

Израиль Иран
14 апреля 2024, 05:17
Иран заявил о завершении атаки на Израиль
РИА «Новости»
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Постоянное представительство Ирана при ООН заявило о завершении атаки на Израиль. Об этом говорится в публикации дипмиссии в соцсети X.

«Данный вопрос можно считать завершенным», - уточнила иранская дипмиссия.

До этого иранские дипломаты предупредили Израиль, что при совершении еще одной ошибки со стороны ЦАХАЛ они получает более жесткий ответ.

Ранее израильтяне нанесли авиаудар по представительству Ирана в сирийском Дамаске, в результате которого погиб иранский генерал. В МИД России осудили атаку ЦАХАЛ.

Кроме того, в самой республике заявили, что отказались бы от ответных действий против Израиля , если бы Совет Безопасности ООН привлек к ответственности виновных.

Иран запустил в направлении Израиля десятки дронов , а потом объявил о ракетной атаки , ставшей частью операции «Истинное обещание» и ответом на нападение на иранскую дипмиссию в САР.

Иранские дипломаты назвали атаку на Израиль реализацией законного права на самооборону , закрепленного в Уставе ООН.

Израиль Ракеты Беспилотники Иран ООН Ближний Восток
14 апреля 2024, 04:54
Иран назвал атаку по Израилю законной самообороной
РИА «Новости»
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Иран атаковал Израиль, реализовав свое законное право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН. Об этом сообщили в Telegram-канале иранского МИД.

«ВС Исламской Республики Иран при осуществлении неотъемлемого права на самооборону, предусмотренного статьей 51 Устава ООН, и в ответ на неоднократную военную агрессию осуществили ряд атак на военные базы [Израиля]», - уточнило дипведомство.

Кроме того, иранские дипломаты предупредили, что республика будет защищать свои законные интересы от любых агрессивных военных действий и незаконного применения силы. Если потребуется, то будут приняты дополнительные меры.

Иранское постпредство при ООН в соцсети X опубликовало пост, в котором назвало атаку на Израиль «законной самообороной» и «ответом на агрессию сионистского режима» в Дамаске.

Дипломаты пообещали, что если израильское руководство совершит еще одну ошибку, то ответ Ирана «будет намного более жестким». США при этом посоветовали не вмешиваться в этот конфликт.

Ранее высокопоставленный американский чиновник сообщил, что Иран запустил в направлении Ирана около 150 ракет.

Израиль Ракеты Беспилотники Иран Армия ООН
14 апреля 2024, 03:51
«Мир не может позволить себе еще одну войну». Генсек ООН осудил атаку Ирана на Израиль
РИА «Новости»
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил воздушную атаку Ирана на Израиль и призвал стороны немедленно прекратить боевые действия. Его заявление передало РИА «Новости».

По словам Гутерриша, эскалация конфликта может стать разрушительной для всего региона.

«Я призываю все стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать любых действий, которые могут привести к крупной военной конфронтации на нескольких фронтах на Ближнем Востоке», - отметил он.

Генсек ООН добавил, что Ближний Восток, да и мир в целом «не могут позволить себе еще одну войну».

В ночь на воскресенье, 14 апреля, Иран нанес комбинированный удар беспилотниками и баллистическими ракетами по территории Израиля. Удар был нанесен в качестве ответа на атаку ЦАХАЛ по посольству Ирана в Сирии.

Жители Израиля начали прятаться в бомбоубежища.

Израиль Войны Иран ООН Ближний Восток
14 апреля 2024, 03:07
Осколки ракеты упали на жилой квартал Аммана в Иордании
РИА «Новости»
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Осколки иранской ракеты, сбитой системой противовоздушной обороны, упали на столицу Иордании — Амман. Об этом сообщил телеканал al Hadath.

«Осколки ракеты упали в жилом районе Мардж аль-Хамам в столице Иордании Аммане», - сказал корреспондент телеканала.

Осколки сбитых ракет упали и в других частях королевства. В некоторых местах из-за этого произошли взрывы и пожары.

Ранее сообщалось, что Иордания закрыла воздушной пространство для гражданских судов в ожидании удара Ирана по Израилю.

В ночь на воскресенье, 14 апреля, Иран выпустил десятки беспилотников и баллистические ракеты по территории Израиля. В Корпусе стражей исламской революции удар назвали операцию «Истинное обещание».

В начале марта Израиль нанес удар по посольству Ирана в Сирии. В результате погибли высокопоставленные военные КСИР. Иран пообещал ответить на действия Израиля.

Осколки иранской ракеты, сбитой системой противовоздушной обороны, упали на столицу Иордании - Амман. Об этом сообщил телеканал al Hadath.

Израиль Ракеты Пожары Военные Взрывы Иран

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