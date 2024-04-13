Иран выпустил десятки беспилотников по Израилю

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Израильской руководство начало готовиться к нескольким дням противостояния с Ираном. Об этом сообщила радиостанция Kan.

«Израиль готовится к нескольким дням столкновений с Ираном, ожидаются ответные меры», - отметили в сообщении.

Атака беспилотников на Израиль стала частью операции «Истинное обещание». В Корпусе стражей исламской революции отметили, что операцию начали в ответ на нападение на консульский отдел посольства Иран в Дамаске и массовую гибель людей.

Армия обороны Израиля сообщила о мощной атаке со стороны Ирана. В ведомстве заявили, что в качестве целей атаки беспилотники выбрали негражданских лиц.

В начале апреля ЦАХАЛ атаковал здание посольства Ирана. Под завалами погиб генерал Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Захеди. Иранские власти пообещали отомстить за его смерть.