Иран выполнил операцию «Правдивое обещание», атаковав Израиль

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По его словам, целью операции были информцентр на израильско-сирийской границе, а также авиабаза «Неватим» в Израиле.

«США защищали Израиль в воздушном пространстве Ирака и Иордании, но не смогли остановить операцию, она достигла своих целей», - добавил глава Генштаба ВС Ирана.

Он предостерег власти Израиля от дальнейших атак по Ирану и его представительствам в других странах.

«Следующая операция будет масштабнее», - заявил военачальник.

Агентство IRNA сообщило о попадании выпущенных Ираном ракет в аэропорт Рамон в Негеве, район Арада, город Умм-эль-Фахм.

Ранее президент США Джо Байден похвастался, что американские военные сбили почти все иранские ракеты и беспилотники, атаковавшие Израиль.