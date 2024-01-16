Со стелы в Дрездене убрали надпись о бомбардировках ВВС США и Великобритании в 1945 году. Город, пусть и немецкий, попросту казнили, хотя военных объектов в нем не было никаких. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» объяснил Telegram-каналу «360», что Германия переняла опыт Японии, в какой-то момент «забывшей», кто сбросил бомбы на Хиросиму и Нагасаки.

Далее - его прямая речь.

В немецком Дрездене странным образом исчезла памятная надпись с каменной стелы, посвященная бомбардировкам города англо-американской авиацией в годы Второй мировой войны.

Многие знают про эти бомбардировки, когда за один день город превратили в руины. Несколько волн бомбардировщиков сбросили на Дрезден огромное количество бомб, в том числе и зажигательных.

К слову, в Японии этим занимаются давно и успешно. Каждый год проходят памятные мероприятия в Хиросиме и Нагасаки , но никто не вспоминает, кто же сбросил на них атомные бомбы. Просто кто-то сбросил. Может, вообще такое природное явление - как цунами.

Теперь, похоже, очередь дошла и до немцев. Тем более что Германии подсунули нового страшного врага с Востока, с которым бундесвер даже готовится воевать. А США - ближайший «союзник». Зачем ворошить тяжелое прошлое? Зато я не удивлюсь, если в Берлине появится памятная надпись о героических защитниках города и его варварском штурме Красной армией. В конце концов, немцев давно уже ведут именно к этой парадигме.

И похоже, что иммунитет у немцев просто куда-то испарился.

Понятно, что это была нацистская Германия, которая принесла миру огромные бедствия, и шла война между Добром и Абсолютным злом. Но в Дрездене не было военных объектов, и, по сути, город просто казнили.

Немцы помнили это десятилетиями. Но переписывание истории не щадит никого. Тем более что Германия является оккупированной страной, а оккупантов обижать нехорошо.

И в один прекрасный момент надпись просто исчезла. Кстати, многие в городе возмутились. Власти, которые этого явно не ожидали, поспешили оправдаться, что это всего лишь временно, якобы памятник будут реконструировать.