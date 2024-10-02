02 октября 2024, 07:17

Иран впервые использовал гиперзвуковые ракеты для удара по Израилю

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) впервые использовал гиперзвуковые ракеты Fattah для уничтожения израильского противоракетного комплекса (ПРК) «Хец». Об этом сообщило иранское агентство IRIB.

«КСИР впервые уничтожил радиолокационный щит ПРК „Хец“ 2 и 3 гиперзвуковыми ракетами Fattah», - сообщили журналисты.

Иран также уничтожил военную базу Израиля «Неватим» в пустыне Негев. Как минимум 90% иранских ракет достигли целей в Израиле, сообщили в КСИР. Корпус атаковал израильские объекты в ответ на убийства Хасана Насраллы, Исмаила Хании и других командиров «Хезболлы» и палестинского сопротивления.

Согласно данным ЦАХАЛ, иранский удар нанес минимальный ущерб благодаря работе систем противовоздушной обороны. Разрушения после падения ракет оказались незначительными.

Израиль Ракеты Иран Конфликт Ирана и Израиля
02 октября 2024, 05:54
«Обстановка напряженная». Дягтерев рассказал о действиях экипажа севшего в Минводах самолета
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Экипаж самолета с делегацией России во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко действовал профессионально во время полета из Москвы в Доху, который не состоялся из-за закрытия Ираном воздушного пространства. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев, его слова передало РИА «Новости».

«Обстановка напряженная, экипаж действовал профессионально, спасибо <…> Приземлились в России, в Минводах», - заявил он.

Самолет вылетел из столицы примерно в 19:00 и должен был приземлиться в Доху около 00:30 по московскому времени. Однако из-за угрозы безопасности в воздушном пространстве Ирана судно развернулось и село в Минеральных водах.

Ранее появилась информация о другом самолете, который поменял траекторию из-за ситуации в Иране. Борт Red Wings летел из России в Израиль, но был вынужден приземлиться в аэропорту Шарм-эш-Шейх.

Самолеты Россия Иран Михаил Дегтярев Конфликт Ирана и Израиля
01 октября 2024, 23:27
Девять из 10. КСИР отчитался о ракетных ударах по Израилю
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Не менее 90% иранских ракет достигли целей на территории Израиля, заявили представители Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана). Военные отметили, что самые современные системы ПВО не смогли предотвратить ракетную атаку.

«Несмотря на то, что этот район был защищен самыми передовыми и обширными системами обороны, 90% выстрелов успешно поразили цели», - процитировало КСИР агентство ISNA.

Представители КСИР добавили, что нанесли удар по израильским объектам в ответ на убийства Исмаила Хании, Хасана Насраллы и ряда других командиров «Хезболлы» и палестинского сопротивления.

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что Иран сумел пробить хваленый «Железный купол» - израильскую систему ПВО. По словам эксперта, все заявления о преимуществах системы - откровенная ложь.

Ракеты Конфликт Ирана и Израиля
01 октября 2024, 23:24
Два летевших из России самолета развернули из-за ракетной атаки Ирана
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Самолет Red Wings, который летел из России в Израиль, приземлился в аэропорту Шарм-эш-Шейха. Об этом РИА «Новости» сообщил источник, близкий к авиакомпании.

«Борт совершил благополучную посадку в аэропорту Шарм-эш-Шейх», - заявил собеседник агентства.

По информации онлайн-табло аэропорта Сочи, Red Wings вылетел в 20:55 по московскому времени и должен был сесть в Тель-Авиве в 23:40.

Как отметили в авиакомпании, воздушное судно вернется в Сочи. Экипаж уже готовится к вылету.

Также известно о другом самолете, который поменял траекторию из-за иранских атак. Как сообщил Telegram-канал «Вести. Дежурная часть», борт авиакомпании Qatar Airways летел из Шереметьево в Доху, но экстренно приземлился в Баку.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в воздушное пространство Ирана залетел самолет авиакомпании СЛО «Россия». Предположительно, внутри находятся вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и члены российской делегации. Судно летело в Доху для участия в третьем саммите Диалога по сотрудничеству в Азии.

До этого Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. В сторону еврейского государства пустили около 500 ракет. Воздушное пространство над страной закрыли из соображений безопасности.

Израиль Сочи Самолеты Россия Аэропорт Шереметьево Авиакомпании Иран Конфликт Ирана и Израиля
01 октября 2024, 23:22
Посольство РФ в Израиле заявило об отсутствии обращений от пострадавших россиян
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Информации о россиянах, которые могли бы пострадать из-за иранских атак на Израиль, пока не поступало. Об этом сообщило посольство РФ в еврейском государстве в беседе с РЕН ТВ.

«Обращений от конкретных лиц в наш адрес не поступало. Консульский отдел посольства России в Израиле следит за ситуацией и находится в контакте с израильской стороной», - заявили в дипмиссии.

Как отметили в Telegram-канале Ассоциации туроператоров России, организованных российских туристов в Ираке нет, в Иране - до 30-40 клиентов туроператоров.

Ранее Росавиация рекомендовала авиакомпаниям воздержаться от полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака.

До этого стало известно, что иранские военные выпустили в сторону еврейского государства около 500 ракет. Местные силы ПВО сбили снаряды, однако попаданий исключить не удалось. Власти зафиксировали несколько падений ракет в крупных городах, включая Тель-Авив.

Израиль Туризм Россия Авиакомпании Иран Ирак

Новости по теме