Иран впервые использовал гиперзвуковые ракеты для удара по Израилю
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) впервые использовал гиперзвуковые ракеты Fattah для уничтожения израильского противоракетного комплекса (ПРК) «Хец». Об этом сообщило иранское агентство IRIB.
«КСИР впервые уничтожил радиолокационный щит ПРК „Хец“ 2 и 3 гиперзвуковыми ракетами Fattah», - сообщили журналисты.
Иран также уничтожил военную базу Израиля «Неватим» в пустыне Негев. Как минимум 90% иранских ракет достигли целей в Израиле, сообщили в КСИР. Корпус атаковал израильские объекты в ответ на убийства Хасана Насраллы, Исмаила Хании и других командиров «Хезболлы» и палестинского сопротивления.
Согласно данным ЦАХАЛ, иранский удар нанес минимальный ущерб благодаря работе систем противовоздушной обороны. Разрушения после падения ракет оказались незначительными.