Иран впервые использовал гиперзвуковые ракеты для удара по Израилю

Экипаж самолета с делегацией России во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко действовал профессионально во время полета из Москвы в Доху, который не состоялся из-за закрытия Ираном воздушного пространства. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев, его слова передало РИА «Новости».

«Обстановка напряженная, экипаж действовал профессионально, спасибо <…> Приземлились в России, в Минводах», - заявил он.

Самолет вылетел из столицы примерно в 19:00 и должен был приземлиться в Доху около 00:30 по московскому времени. Однако из-за угрозы безопасности в воздушном пространстве Ирана судно развернулось и село в Минеральных водах.

Ранее появилась информация о другом самолете, который поменял траекторию из-за ситуации в Иране. Борт Red Wings летел из России в Израиль, но был вынужден приземлиться в аэропорту Шарм-эш-Шейх.