Иран ударил по израильской военной базе в пустыне Негев

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Представитель израильской армии Даниэль Хагари отметил, что иранские военные запустили по территории страны десятки баллистических ракет. Большую их часть удалось перехватить.

«Иран <…> причинил небольшой ущерб военной базе», - добавил Хагари.

Перехват ракет и беспилотников совершил противоракетный комплекс дальнего радиуса действия Arrow. На борьбу с воздушными целями в небо также подняли истребители. По словам представителя ЦАХАЛ, в основном эти действия вели за пределами Израиля при поддержке ВВС США и Великобритании.

Хагари подчеркнул, что в районе пустыни Негев пострадал минимум один человек. Ранения получила женщина.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что Соединенные Штаты не заинтересованы в большом конфликте на Ближнем Востоке , поэтому пытаются вести себя довольно сдержанно.