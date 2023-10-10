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«Гнев и отвращение всего мусульманского мира из-за уничтожения Газы и ее населения в конечном итоге могут спровоцировать более масштабную войну, в которую может быть вовлечен Иран и даже Турция», - предупредил он.

Остановить расширение конфликта, по мнению полковника, сможет только Ливан. Если «Хезболла» вслед за ХАМАС ударит по Израилю, то истощит сухопутные силы противника, и тот не сможет уничтожить сектор Газа.

Дуглас Макгрегор заявил, что если такого не случится, число участников конфликта на Ближнем Востоке станет увеличиваться. Вслед за Ираном и Турцией к нему присоединится Египет. Полковник сказал, что мир изменится.

Движение «Хезболла» допустило участие в конфликте между Палестиной и Израилем, особенно после гибели трех своих бойцов. В ответ на нападение ХАМАС армия Израиля нанесла удары по сектору Газа , чье население к началу 2023 года достигло 2,3 миллиона человек.