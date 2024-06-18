18 июня 2024, 20:21

Иран тряхнуло на пять баллов. Есть погибшие и пострадавшие

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В Иране произошло землетрясение, жертвами которого стали четыре человека. Более 100 пострадали, сообщило агентство ISNA.

Глава префектуры провинции Хорасан-Резави Ходжатолл Шариатмадари отметил, что магнитуда подземных толчков составила пять баллов. Их зафиксировали в трех километрах от Кашмера, где проживают 96 тысяч иранцев.

Интенсивность землетрясения была такой, что повреждения получили вышки мобильной связи.

В эфире телеканала IRIB Шариатмадари уточнил, что пострадали 120 человек - у них ранения разной степени тяжести.

«Из них 35 в больницах, четверо погибших», - подчеркнул он.

В провинции развернули работы по разбору завалов. По данным Иранского общества Красного Полумесяца провинции Хорасан-Резави, для спасения местных жителей направили 15 бригад экстренных служб.

В ночь на воскресенье, 16 июня, два мощных землетрясения зафиксировали на Сахалине.

Землетрясения Иран
18 июня 2024, 19:58
Инспектор вскрыл неприятную правду о дефектных деталях у Boeing
Global Look Press
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Американская корпорация Boeing неправильно обращалась с дефектными деталями, сообщил Bloomberg со ссылкой на отчет инспектора по контролю за качеством компании Сэма Мохока. По информации агентства, некоторые из них могли по ошибке установить на  самолетах Boeing 737 Max.

Свой ответ Мохок представил Управлению по охране труда США 11 июня. После с документом ознакомились члены одного из подкомитетов сената.

По информации инспектора, Boeing нарушил правила обращения с дефектными деталями и «упустил из виду сотни из них». Некоторые из подобных деталей могли установить на новые самолеты 737 Max , указал он.

По данным Bloomberg, в компании не имеют представления о том, «куда подевались» до 400 дефектных деталей. Более того, записи о многих из них просто удалили из внутренней системы каталогизации Мохок выразил уверенность, что Boeing в преддверии проверки намеренно скрыл неправильно хранившиеся дефектные детали (в том числе рули и закрылки) от Федерального управления гражданской авиации США.

По словам инспектора, он пытался проинформировать о нарушениях, но его отчет в конечном итоге направили тем управляющим, на которых он жаловался руководству.

США Авиация Самолеты
18 июня 2024, 18:58
МИД Швеции вызовет посла России из-за ситуации с самолетом Су-24
РИА «Новости»
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Российский посол получит вызов в министерство иностранных дел Швеции из-за нарушения самолетом Су-24 воздушного пространства страны. С таким заявлением в эфире телеканала STV выступил глава внешнеполитического ведомства страны Тобиас Бильстрем.

Он подчеркнул, что Швеция уже поставила в известность о ситуации страны-партнеры.

«Поведение России неприемлемо. МИД позвонит в посольство России, чтобы отметить инцидент», - заявил Бильстрем.

Вооруженные силы Швеции заявили о появившемся в воздушном пространстве страны российском бобмардировщике Су-24 в минувшую пятницу, 14 июня.

По данным ведомства, самолет приблизился к южной части острова Готланд в Балтийском море. На перехват шведские военные отправили два самолета Jas.

Командующий Военно-воздушными силами Швейии Йонас Викман заявил, что Су-24 выполнял разведывательные функции и провел в воздушном пространстве страны около двух минут. По его словам, самолет улетел после получения устного предупреждения о недопустимости нарушения границ.

Швеция Самолеты Россия Балтийское море
18 июня 2024, 15:29
В Польше решили бороться с мигрантами свиным навозом
Global Look Press
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Польские фермеры начали «минировать» границу с Белоруссией свиным навозом. Таким образом они рассчитывают отпугнуть нелегальных мигрантов, которые едут в республику из мусульманских стран. Об этом сообщила организация «Общепольский протест фермеров» в соцсети Х.

«В соответствии с обещаниями, которые давали ранее активисты „Общепольского протеста фермеров“ и „Движения молодых фермеров“, с сегодняшнего дня мы начинаем поливать приграничную полосу на границе Польши с Белоруссией», - отметил один из участников акции в опубликованном в посте видео.

На подобные меры фермеры решились, поскольку думают, что перейти через свиной навоз нелегалам-мусульманам не позволит вера. Они заявили, что таким шагом покажут солидарность с силовиками Польши, а правительство научат защищать территорию.

«Все будет сделано в соответствии с законом», - пообещал активист.

На опубликованных кадрах фермеры принялись разливать навоз, пока над ними кружил вертолет польской Погранслужбы.

С 13 июня польские власти ввели на границе с Белоруссией буферную зону.

Белоруссия Мигранты Мигранты на границе Польши и Белоруссии Фермеры
18 июня 2024, 11:49
Южнокорейские военные снова открыли стрельбу после нарушения границы с КНДР
Global Look Press
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Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея заявил о повторном нарушении границы военными из КНДР. Об этом сообщило агентство Yonhap.

По информации комитета, 18 июня около 08:30 по местному времени группа северокорейских военных (около 20-30 человек), которые несут службу в демилитаризованной зоне, ненадолго перешла на противоположную сторону.

Пограничники Южной Кореи объявили об этом через аппаратуру и открыли предупредительный огонь, после этого военные КНДР вернулись назад. При этом южнокорейские военнослужащие не исключили, что пересечение границы могло быть случайным.

По информации Yonhap, местность на этом участке сильно покрыта порослью, с учетом этого знак демилитаризованной зоны могли не заметить.

В прошлый раз границу с Южной Кореей пересекли около 20 солдат КНДР. Это произошло 9 июня. Они так же перешли линию в пределах демилитаризованной зоны, но быстро вернулись после предупредительных выстрелов.

Несколькими днями ранее агентство со ссылкой на источники сообщало, что КНДР может возвести стену в демилитаризованной зоне на границе с Южной Кореей.

Южная Корея КНДР

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