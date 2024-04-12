Иран решил смягчить ответный удар по Израилю за атаку в Сирии

Переговоры прошли по телефону и длились около 90 минут. Все это время министры обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке и возможные удары за поражение иранского консульства в Дамаске. Амир Абдоллахиан обвинил Израиль в нарушении международного права и Венской конвенции, заявив о необходимости ответить агрессору.

По словам знакомого с ходом переговоров источника, Анналена Бербок передала коллеге послание от США. Она предупредила, что не стоит недооценивать масштабы ответа Израиля на нападение со стороны Ирана. Амир Абдоллахиан заверил, что его страна поведет себя «адекватным» и «ограниченным» образом.

Армия Израиля в начале апреля выпустила ракету по зданию, которое находилось рядом с посольством Ирана в Дамаске. Погиб генерал Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Захеди из черного списка ООН.