04 ноября 2024, 05:44

Иран применит более мощные боеголовки для следующей атаки на Израиль

РИА «Новости»
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Иран может воспользоваться более мощным оружием в ходе ответной атаки на Израиль по сравнению с прошлыми ударами. Об этом изданию Wall Street Journal сообщили анонимные источники, знакомые с ситуацией.

По их данным, правительство Ирана не собирается ограничиваться только ракетами и дронами, как было с предыдущими атаками. Если иранские военные станут использовать ракеты, то это уже будут более мощные боеголовки.

«Иран планирует комплексный ответ с использованием еще более мощных боеголовок и другого оружия», - заявили собеседники журналистов.

Ранее Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил Израилю и США сокрушительным ответом на их действия. До этого он отмечал, что израильская сторона сильно ошиблась в расчетах во время ударов по иранским регионам. Еще он сказал, что ООН действует неправильно, игнорируя военные преступления ЦАХАЛ в Ливане и Газе.

США Израиль Ракеты Военные Оружие Иран Конфликт Ирана и Израиля
04 ноября 2024, 04:25
Король Испании обратился к народу после того, как его забросали грязью
РИА «Новости»
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Испанский король Филипп VI призвал понять негодование и отчаяние жителей районов автономного сообщества Валенсия, которые пострадали от смертоносных ливней. Об этом он заявил на своей странице в соцсети Х после того, как валенсийцы закидали монарха и его жену грязью во время их визита в регион.

«Нужно понять гнев и отчаяние многих людей из-за того, насколько плохо им пришлось [из-за наводнений]», - сказал король в видеообращении.

Во время посещения объединенного центра по координации Валенсии монарх поблагодарил всех, кто принимал участие в спасательных работах. Он объяснил, что правительство должно гарантировать, что решит проблему «во всей полноте».

Число погибших в Валенсии из-за ливней выросло до 202. Как сообщили региональные власти, розыск без вести пропавших и идентификация жертв продолжаются.

Наводнения Испания
04 ноября 2024, 03:06
Молдавии предсказали мрачное будущее после победы Санду
РИА «Новости»
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Президентские выборы в Молдавии сильно раскололи общество, страну ждут четыре года конфликтов, роста преступности и оттока населения. Такое заявление сделал директор социологической компании Intellect Group Ян Лисневский в эфире телеканала GRT.

«Наше государство крайне расколото. <…> Мы не осознаем, что последующие четыре года у нас будут конфликты, будет рост преступности из-за конфликтного состояния в обществе и из-за материального разрыва, уровня обнищания», - заявил Лисневский.

Эксперт отметил, что в будущем за границей будет рождаться больше молдаван, чем в Молдавии. Президенту придется вести большую работу, чтобы объединить общество.

Бывший президент республики Игорь Додон заявил, что молдаване выбрали кандидата от Партии социалистов Александра Стояногло, а Майя Санду победила только благодаря диаспоре за границей.

Молдавия Игорь Додон Выборы Майя Санду Выборы президента Молдавии Александр Стояногло
04 ноября 2024, 02:48
Премьер Румынии первым поздравил Санду с победой на президентских выборах
РИА «Новости»
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Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку первым среди зарубежных политиков поздравил действующего президента Молдавии Майю Санду с победой на выборах. Поздравление он написал соцсети Facebook*.

«От всей души поздравляю молдавский народ, а также Майю Санду с огромной победой!» - заявил он.

Политик отметил, что победа Санду во втором туре стала ярким примером воли молдаван, желающих защитить свою демократию и встать на путь присоединения к ЕС.

«Это момент великой гордости и надежды для всех, кто верит в демократические ценности и право каждой нации решать свою собственную судьбу», - написал Чолаку.

По данным ЦИК , после обработки 98,65% голосов, за Санду проголосовали 54,94% избирателей. Ее оппонент, экс-генпрокурор страны, выходец из Гагаузии Александр Стояногло набрал 45,06% голосов.

Санду уже заявила о своей победе в соцсетях. Она поблагодарила всех проголосовавших молдаван.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена

Молдавия Румыния Выборы Гагаузия Майя Санду Выборы президента Молдавии Александр Стояногло
04 ноября 2024, 02:04
Экс-президент Молдавии рассказал, кто на самом деле победил на выборах
РИА «Новости»
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Бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло выиграл президентские выборы на территории страны, конкурентка и действующий глава государства Майя Санду обошла его только благодаря голосам из диаспоры за рубежом. Об этом заявил экс-президент республики Игорь Додон в беседе с ТАСС.

По данным ЦИК Молдавии, после подсчета 97,93% за Санду проголосовали 54,35% избирателей. Наибольший отрыв от своего соперника у нее за рубежом и в Кишиневе. За границей политик набрала более 80%. В столице республики за нее проголосовали 57,38% пришедших на избирательные участки.

Стояногло с большим перевесом в голосах выиграл в Гагаузии, откуда он родом. Там за него проголосовали 97% избирателей.

Молдавия Игорь Додон Выборы Гагаузия Майя Санду Выборы президента Молдавии Александр Стояногло

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