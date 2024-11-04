Иран применит более мощные боеголовки для следующей атаки на Израиль

По их данным, правительство Ирана не собирается ограничиваться только ракетами и дронами, как было с предыдущими атаками. Если иранские военные станут использовать ракеты, то это уже будут более мощные боеголовки.

«Иран планирует комплексный ответ с использованием еще более мощных боеголовок и другого оружия», - заявили собеседники журналистов.

Ранее Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил Израилю и США сокрушительным ответом на их действия. До этого он отмечал, что израильская сторона сильно ошиблась в расчетах во время ударов по иранским регионам. Еще он сказал, что ООН действует неправильно, игнорируя военные преступления ЦАХАЛ в Ливане и Газе.