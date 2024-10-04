Иран пригрозил ударом по израильским НПЗ и газовым месторождениям
Корпус стражей исламской революции пригрозил ударами по нефтеперерабатывающим заводам и газовым месторождениям Израиля, если тот попытается атаковать Иран. Об этом сообщило агентство Mehr.
Замкомандующего КСИР адмирал Али Фадави подчеркнул, что Иран способен поразить сразу все израильские источники энергии, и призвал Израиль не «совершать ошибку».
Ранее, по данным телеканала Al Jazeera, Иран предупредил США , что не будет соблюдать одностороннюю сдержанность и даст «неординарный» ответ на любую попытку Израиля атаковать.
В среду начальник Генштаба ВС Ирана генерал-лейтенант Мохаммад Багери сообщил об атаках на две базы ВВС Израиля и штаб «Моссада».