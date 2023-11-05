Иран пригрозил США «серьезным ударом» из-за конфликта в Газе

Женщины и дети погибли при обстреле жилого квартала в Газе

Минимум 21 человек погиб в результате израильского удара по жилому кварталу возле порта в городе Газа. Об этом сообщил Минздрав палестинского анклава на странице в Facebook*.

По данным министерства, большая часть убитых - женщины и дети. Ведомство также подтвердило, что при обстреле израильскими военными лагеря беженцев Эль-Магази, расположенного в центральной части сектора Газа, много человек получило ранения, некоторые в тяжелом состоянии.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло почти месяц назад. С начала боевых действий пострадали и погибли тысячи человек. ХАМАС назвал президента США Джо Байдена ответственным за атаки на жителей Газы.

Ранее израильский министр Амихай Элияху назвал возможным ядерный удар по сектору Газа. Политик выступил против поставок любой гуманитарной помощи в палестинский анклав.

Представитель палестинского движения ХАМАС Хазем Касем ответил, что такое заявление отражает беспрецедентный преступный терроризм , практикуемый «фашистским правительством» против народа. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху после наказал израильского министра, который говорил об атомной бомбардировке Газы, писали зарубежные СМИ.

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