Иран пригрозил США «серьезным ударом» из-за конфликта в Газе
Иран нанесет по США «серьезный удар», если те не прекратят войну в секторе Газа, заявил министр обороны страны бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани. Его слова привело агентство Tasnim News Agency.
Глава иранского ведомства посоветовал Соединенным Штатам немедленно завершить конфликт между Израилем и Палестиной, а также обеспечить прекращение боевых действий.
«Иначе США получат серьезный удар», - предупредил Аштиани.
Конгрессвумен от штата Мичиган Рашида Тлаиб заявила, что американцы припомнят президенту Джо Байдену его позицию по сектору Газа, если он не призовет Израиль к прекращению огня. Сотрудница Госдепартамента США Сильвия Якуб назвала американского лидера причастным к геноциду жителей палестинского анклава.
Россия также призвала срочно принять все необходимые меры для прекращения огня в зоне эскалации палестино-израильского конфликта. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что нужно сделать все возможное, чтобы избежать новых жертв среди мирного населения.