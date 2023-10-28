Иран пригрозил США новыми фронтами

Глава МИД Японии попросила участников саммита G7 называть ее по имени

Саммит отвечающих за внешнюю торговлю министров стран G7 в японской префектуре Осака решили провести без формальностей. Как сообщило РИА «Новости» министр иностранных дел принимающей страны Еко Камикава призвала участников встречи обращаться к ней по имени.

Об этом она заявила в ходе своего выступления на открытии саммита.

«Я рада вас приветствовать на министерской встрече стран „большой семерки“ в Осаке. Пожалуйста, зовите меня Еко», - заявила руководитель внешнеполитического ведомства Японии.

Под председательством Еко Камикавы на саммите пройдут сессии «Торговля и устойчивость», посвященные влиянию производства на окружающую среду, а также развитие и внедрение цифровых технологий в промышленность, и «Условия честной конкуренции».

Саммит продлится до вечера воскресенья. В ходе встречи участники обсудят восстановление цепочек поставок, экономическую безопасность внешней торговли, а также реформу по урегулированию споров в рамках Всемирной организации торговли (ВТО).

Кроме представителей стран G7 в саммите примут руководители торговых ведомств Австралии, Чили, Индии, Индонезии, Кении, а также президент ВТО, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития и глава Института экономических для АСЕАН и Восточной Азии.