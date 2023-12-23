23 декабря 2023, 21:20

Иран пригрозил США блокадой Средиземного моря

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Действия США и их союзников в секторе Газа могут привести к блокаде Средиземного моря. Такое заявление сделал заместитель главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции (Корпуса стражей исламской революции) бригадный генерал Мохаммад Реза Нагди, его слова привело агентство Tasnim.

«Вчера Персидский залив и Ормузский пролив стали для них кошмаром, а сегодня Баб-эль-Мандебский пролив и Красное море поймали их в ловушку, и с продолжением этих преступлений им вскоре ждет закрытие Средиземного моря», - отметил он.

По мнению Нагди, в будущем США и их союзникам придется столкнуться с «зарождением новых сил сопротивления», а также их ждет закрытие «остальных дорог и путей», в том числе Гибралтарского пролива.

Администрация президента США Джо Байдена накануне поделилась подозрениями в адрес Ирана. Речь шла о подготовке нападений хуситов в Красном море. Как заявили в Белом доме, иранская сторона участвовала в планировании операций против торговых судов.

США Иран
23 декабря 2023, 19:37
Продавцы небоскреба Aon Center в США потеряли $100 миллионов на сделке
Global Look Press
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Третий по высоте небоскреб Лос-Анджелеса Aon Center продали за 147,8 миллиона долларов. Продавцы лишились более 100 миллионов на этой сделке, уточнило агентство Bloomberg.

По данным агентства, в 2014 году за небоскреб заплатили 268,5 миллиона в американской валюте. Однако из-за популярности удаленной работы и снижения интереса к аренде помещений на фоне повышения процентных ставок в банках стоимость коммерческой недвижимости стала падать.

Это помогло инвесторам Дэниелу Абрамсу и Адаму Тишеру заключить выгодное соглашение о покупке Aon Center. Bloomberg отметил, что продажа небоскреба стала крупнейшей сделкой 2023 года в сфере коммерческой недвижимости.

Представитель покупателей Шон Фалп заявил, что благодаря низкой стоимости Aon Center его новые владельцы смогут предложить арендаторам выгодные условия. Они ожидают, что здание с благоустроенными офисами, расположенное в центре Лос-Анджелеса, не будет пустовать.

Ранее Геологическая служба США предупредила, что Нью-Йорк постепенно уходит под воду под тяжестью построенных в городе небоскребов.

США
23 декабря 2023, 19:35
Полиция начала проверку аэропорта Праги после сообщения о бомбах
Global Look Press
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Проверку по поиску заложенных взрывных устройств начали сотрудники полиции Праги в аэропорту имени Вацлава Гавела. Об этом ведомство сообщило на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Пассажиров аэропорта попросили не поддаваться панике, набраться терпения и следовать всем инструкторам сотрудников полиции.

В пресс-службе подчеркнули, что эвакуацию аэропорта не проводили, но усилили меры безопасности. Сейчас правоохранители устанавливают личность звонившего. Для этого привлекли отдел по борьбе с телефонным мошенничеством. Обыски аэропорта проводят саперы и кинологи.

Сообщение о пяти заложенных устройствах оставил говоривший по-английски мужчина.

Чехия Самолеты
23 декабря 2023, 19:08
Число погибших в секторе Газа превысило 20 тысяч
Global Look Press
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Количество жертв эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа с 7 октября превысило 20 тысяч. Об этом сообщил в Telegram-канале Минздрав анклава.

«Число погибших в результате израильской агрессии с 7 октября возросло до 20 258 человек, еще 53 688 получили ранения», - указали в ведомстве.

На прошлой неделе при обстреле лагеря беженцев Джабалия на севере сектора Газа погибли десятки человек. Жертвами израильской бомбардировки стали более 100 людей, еще 20 получили ранения. Около 100 пострадавших могли погибнуть под завалами.

Накануне телеканал Makan 33 сообщил, что власти Израиля готовы объявить перемирие на 14 дней при условии освобождения десятков заложников, удерживаемых в секторе Газа. Однако пока стороны конфликта не смогли достичь договоренности.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
23 декабря 2023, 18:49
Неизвестный беспилотник атаковал судно у берегов Индии
Global Look Press
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Неизвестный беспилотный летательный аппарат атаковал торговое судно у берегов Индии. Пострадавших нет, сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) в соцсети X (бывший Twitter).

Атаку БПЛА зафиксировали в 200 милях к юго-западу от индийского города Веравал. После нее на судне произошел взрыв и начался пожар.

«Возгорание потушили, пострадавших нет. Власти начали расследование», - уточнили в управлении.

По данным агентства Ani , удар пришелся на перевозящее сырую нефть судно Chem Pluto, в его экипаж входят 20 индийцев. Представители министерства обороны Индии направили береговую охрану к пострадавшему танкеру, который шел в Мангалор из порта Саудовской Аравии.

Ранее йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» захватило израильское грузовое судно Galaxy Leader. После этого хуситы совершили атаку на эсминец ВМС США Mason , французский многоцелевой фрегат Languedoc и три коммерческих судна.

Великобритания Индия Беспилотники

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