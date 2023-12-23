Иран пригрозил США блокадой Средиземного моря

«Вчера Персидский залив и Ормузский пролив стали для них кошмаром, а сегодня Баб-эль-Мандебский пролив и Красное море поймали их в ловушку, и с продолжением этих преступлений им вскоре ждет закрытие Средиземного моря», - отметил он.

По мнению Нагди, в будущем США и их союзникам придется столкнуться с «зарождением новых сил сопротивления», а также их ждет закрытие «остальных дорог и путей», в том числе Гибралтарского пролива.

Администрация президента США Джо Байдена накануне поделилась подозрениями в адрес Ирана. Речь шла о подготовке нападений хуситов в Красном море. Как заявили в Белом доме, иранская сторона участвовала в планировании операций против торговых судов.