Иран пригрозил миру беспощадным пламенем в ответ на массовые убийства в Газе

Читайте нас в:

Абдоллахиан обратился к представителям Соединенных Штатов, чтобы те повлияли на ситуацию. Иран выступает категорически против военных действий и убийства мирного населения в секторе Газа. Также глава МИД заявил, что насильственное перемещение сотен палестинцев неприемлемо.

«Иран является частью Западной Азии. И нет никаких оговорок, когда речь идет о безопасности родного дома», - подчеркнул министр.

Ранее Иран анонсировал масштабные учения «Эктэдар 1402» («Мощь 2023»). Они должны начаться в ближайшие дни. Военные будут использовать все виды вооружения. Израиль высказал опасения, что Тегеран вмешается в палестино-израильский конфликт.