Иран пригрозил Израилю ударом по ядерным объектам

Читайте нас в:

«Благодаря использованию планов пассивной обороны, а также современных средств вооружения, благодаря рассредоточению ядерных объектов по всей территории Ирана, мы готовы противостоять любой угрозе со стороны Израиля по своим ядерным объектам», - заявила пресс-служба.

Военные предупредили, что Иран готов пересмотреть ядерную доктрину из-за угроз со стороны Израиля. КСИР пообещал нанести мгновенный зеркальный удар в случае атак на иранские ядерные объекты. По информации агентства, иранским войскам известно местоположение всех израильских ядерных объектов.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что США знали о готовящемся ударе по Израилю в ответ на поражение консульства в Дамаске.

RT сообщил, что операцию назвали «Правдивое обещание».