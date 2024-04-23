Иран пригрозил Израилю полным уничтожением за новый удар

«Если Израиль снова допустит ошибку и нападет на территорию Ирана, он столкнется с совершенно другими последствиями, и неясно, останется ли что-нибудь от Израиля», - сказал Раиси.

Ранее газета The New York Times написала, что союзники отговорили Израиль от масштабного удара по территории Ирана в ответ на воздушную атаку 14 апреля. В пятницу, 19 апреля, в Иране сообщили о том, что система противовоздушной обороны уничтожила три беспилотника.

В ночь на воскресенье, 14 апреля, Иран нанес массированный удар ракетами и беспилотниками по территории Израиля в рамках операции «Правдивое обещание». Практически все снаряды сбила система ПВО «Железный купол». До этого Израиль атаковал иранское посольство в Сирии.