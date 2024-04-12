12 апреля 2024, 19:46

Иран пригрозил атаковать военные объекты США

РИА «Новости»
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Иран направил США предупреждение о том, что в случае вмешательства в конфликт с Израилем американские силы в регионе будут атакованы. Об этом сообщил портал Axios.

«Иран передал сообщение президенту Джо Байдену через несколько арабских стран: если Соединенные Штаты вмешаются в боевые действия между Израилем и Ираном, их силы атакуют», - говорится в публикации.

В настоящее время руководства США и Израиля готовятся к ракетным ударам Ирана в ответ на удар ЦАХАЛ по Дамаску, в котором погиб иранский генерал.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что иранская армия нанесет удар по Израилю в ближайшие двое суток. Под угрозой могут оказаться южные и северные районы страны.

Политолог Олег Гущин в беседе с «360» отметил, что США не смогут быстро справиться с Ираном в случае реального конфликта.

США Израиль Иран
12 апреля 2024, 20:48
Шольц поставил условие для разговора с Путиным
РИА «Новости»
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что готов поговорить с президентом Владимиром Путиным, когда в России примут решение вывести войска с территории Украины. Об этом немецкий политик заявил в интервью изданию Tageszeitung.

«Такие разговоры полезны, когда вы чувствуете, что можете изменить ситуацию. Я не исключаю дальнейших дискуссий в будущем», - сказал он.

На вопрос, когда это может произойти, Шольц сказал, что «когда Россия поймет, что навязанного мира не будет, а Путину придется отказаться от своей кампании и вывести войска».

Последний разговор канцлера Германии с президентом России Владимиром Путиным состоялся в декабре 2022 года. За несколько дней до объявления о начале спецоперации Шольц приезжал в Москву.

Немецкий политик отметил, что, некоторые страны, в том числе Украина, обсуждают «что-то, что способно привести всех к мирному процессу».

Германия Россия Владимир Путин Олаф Шольц
12 апреля 2024, 20:46
Старейшие в мире сиамские близнецы умерли в США
Unsplash
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В США умерли старейшие в мире сиамские близнецы Лори и Джордж Шаппел. Им было 62 года. Об этом сообщило американское похоронное бюро Leibensperger.

«Лори Л. Шаппелл и Дори А. Шаппелл, 62-летние сиамские близнецы из Рединга, скончались в воскресенье, 7 апреля 2024 года, в больнице Пенсильванского университета», - уточнили в организации.

Близнецы Шаппел - краниопаги, это значит, что они срослись головой. При рождении девочки получили имена Лори и Дори. Но позже Дори начала идентифицировать себя как мужчину и сменила имя на Джордж. Так они попали в Книгу рекордов Гиннеса, как первые в мире разнополые (по самоопределению) сиамские близнецы. В 2022 году они поставили еще один рекорд, став самыми старыми сиамскими близнецами в мире.

Джордж Шаппел выступал как кантри-певец, а его сестра Лори работала в прачечной. Джордж не мог ходить из-за проблем с позвоночником, поэтому Лори возила его на инвалидной коляске.

США Больницы
12 апреля 2024, 19:08
Молдавские депутаты поддержали приостановку действия ДОВСЕ
Global Look Press
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Депутаты молдавского парламента поддержали в окончательном чтении законопроект о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), заявил спикер Игорь Гросу. Его слова привело РИА «Новости».

«Законопроект о приостановлении действия ДОВСЕ одобрен во втором чтении голосами 53 депутатов», - сказал парламентарий.

На минувшей неделе документ одобрил кабмин Молдавии. Теперь его передадут на утверждение президенту Майе Санду. Законопроект вступил в силу через 150 дней после того, как стран-участниц ДОВСЕ уведомят о решении Кишинева.

Молдавские оппозиционные политики опасаются, что это приведет к дестабилизации обстановки в стране.

В начале апреля власти Румынии выступили за объединение с Молдавией.

При этом ни Гагаузия, ни Приднестровье эту инициативу не поддерживают.

Молдавия Депутаты
12 апреля 2024, 18:33
Россия согласилась на контакты с Западом для поимки террористов
РИА «Новости»
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В России готовы к сотрудничеству спецслужб с коллегами из западных стран. Постоянный представитель страны при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании СБ всемирной организации отметил, что это необходимо для установления и поимки заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле», а также взрывов на газопроводах «Северные потоки». Видео с его речью опубликовала пресс-служба диппредставительства.

Он напомнил, что страны Запада осудили нападение на концертный зал, поэтому Россия рассчитывает на их помощь в организованном расследовании для установки всех причастных к теракту.

«Рассчитываем, что западные коллеги будут сотрудничать с нами в вопросах поимки заказчиков теракта в „Крокус Сити Холле“ и привлечения их к ответственности, равно как и вопросах наказания виновных в терактах на „Северных потоках“ », - заявил Небензя.

С требованием наказать всех причастных к нападению также выступил министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин на заседании Совета глав МИД стран СНГ в Минске. Он подчеркнул, что к ответственности необходимо привлечь не только исполнителей и их пособников , но также и организаторов и заказчиков.

Группа вооруженных мужчин открыла стрельбу по людям в холле и концертном зале «Крокус Сити Холла» 22 марта. Перед отходом боевики подожгли здание и скрылись. Жертвами нападения стали 145 человек.

Исполнителей теракта силовики задержали в Брянской области. В ходе допросов выяснилось, что все они уроженцы Таджикистана. После правоохранители задержали пособников боевиков, которые обеспечили их деньгами, транспортом и квартирой.

Газопровод Северный поток — 2 Терроризм Россия Запад Северный поток Теракт в «Крокусе»

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