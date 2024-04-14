Иран при ударе по Израилю использовал гиперзвуковое оружие

Израильский президент Ицхак Герцог назвал ночную атаку Ирана, запустившего беспилотники и ракеты в ночь на 14 апреля, объявлением войны. Об этом он заявил в эфире британского телеканала Sky News.

По его словам, Израиль обстреляли с четырех сторон на Ближнем Востоке. Не только Иран, но также иранские прокси стреляли по израильской территории, запуская ракеты и БПЛА.

«Это похоже на настоящую войну. Я имею в виду, что это объявление войны», - подчеркнул Герцог.

Президент добавил, что Израиль стремится к миру, причем с самого создания своего государства. Так он ответил на вопрос, согласен ли с просьбой западных стран дальше не эскалировать ситуацию в регионе.

Кроме того, Герцог обвинил Иран в том, что республика «сеет хаос, террор и нестабильность», охарактеризовав ее как «империю зла в Тегеране». По его мнению, миру настало время с ней столкнуться.

Ранее журналисты Press TV сообщили, что иранские военные при ударе по Израилю использовали гиперзвуковое оружие, причем не меньше семи таких ракет поразили авиабазу Неватим.