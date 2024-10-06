06 октября 2024, 19:34

Иран прекратил авиасообщение до утра 7 октября

РИА «Новости»
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Воздушное пространство Ирана закроют для всех видов воздушных судов с 21:00 воскресенья, 6 октября до 06:00 предстоящего понедельника. Об этом сообщило агентство Aasriran о ссылкой на заявление Национального управления.

В ведомстве уточнили, что на девять часов аэропорты Ирана прекратят принимать и отправлять грузовые и пассажирские рейсы.

Купивших билеты клиентов попросили связаться с перевозчиками для получения консультации о возврате средств. Все авиакомпании перевели на выполнение обязательных инструкций Национального авиационного управления.

В последний раз Иран закрывал свое воздушное пространство перед массированным ударом по Израилю 2 октября, запустив не менее 400 ракет, ожидая немедленного ответа.

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов заявил, что Израиль не оставит обстрел своей территории со стороны Ирана без серьезного ответа. Но в какой форме он пройдет пока неизвестно. При этом эксперт отметил, что не ждет начала крупной войны на Ближнем Востоке.

Президент Израиля Ицхак Герцог в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что ответный план по ответу на обстрел со стороны Ирана еще готовится. Но ни сроков, ни формата глава государства не раскрыл.

Самолеты Иран Конфликт Ирана и Израиля
06 октября 2024, 18:44
Сразу два теракта одновременно произошли в Израиле
Pxhere
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Сразу два террористических акта одновременно произошли на юге Израиля. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Первую атаку зафиксировали на центральном вокзале в городе Беэр-Шева. Второе нападение - на улице Шмириягу аЛеви.

Жертвой теракта стала молодая женщина в возрасте около 25 лет. Еще 10 человек пострадали. Пятерых госпитализировали с огнестрельными ранениями, еще пять человек получили легкие травмы.

Вокзал атаковал гражданин Израиля Ахмад Саид Акаби. Он является уроженцем деревни Хура, ранее был судим. Террориста ликвидировали.

Израиль Терроризм
06 октября 2024, 17:44
Умер самый известный человек с синдромом преждевременного старения
Global Look Press
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Самый долгоживущий человек с синдромом преждевременного старения Сэмми Бассо скончался. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Итальянскую ассоциацию по борьбе с прогерией.

Он умер в возрасте 28 лет.

«Сегодня наш свет, наш проводник погас. Спасибо, Сэмми, что сделал нас частью своей прекрасной жизни», - сообщили представители ассоциации.

Сэмми родился в Италии в городе Скио. Ему поставили диагноз прогерия в возрасте двух лет. Он получил известность благодаря документальному фильму National Geographic «Путешествие Сэмми».

Прогерия представляет собой генетическое заболевание, которое провоцирует преждевременное старение организма. Средняя продолжительность жизни пациентов с этим недугом составляет всего 13 лет.

В Великобритании местная жительница решила заняться йогой, чтобы избавиться от болей в спине, но внезапно узнала о редкой форме рака яичников. Девушка думала, что у нее зажало нервы в спине, но позже появились новые симптомы, которые указали на онкологическое заболевание.

Италия Здравоохранение Болезни
06 октября 2024, 16:00
Стала известна личность террориста, расстрелявшего людей в Беэр-Шеве
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Напавшим на центральный вокзал в в Беэр-Шеве террористом оказался араб-бедуин Ахмад Саид Акаби. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Родственник 29-летнего террориста в 2015 году убил израильского солдата на том же центральном вокзале в Беэр-Шеве. Сам Акаби является ранее судимым гражданином Израиля родом из деревни Хура.

Вооруженный мужчина расстреливал всех подряд - на месте погибла 20-летнеяя девушка, число раненых увеличилось до 10.

О нападении на израильский вокзал стало известно днем 6 октября. Изначально СМИ сообщили о девяти раненых. Состояние одного из пострадавших оценили как критическое. Террорист не только открыл огонь по людям, но и напал на них с ножом.

Израиль Терроризм
06 октября 2024, 15:59
Полицейские разогнали собрание экстремистов в Германии
Global Look Press
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Немецкие правоохранители разогнали в Вестервальде посвященную боевым искусствам встречу, которую организовали правые экстремисты. Об этом сообщил журнал Der Spiegel.

По его данным, в мероприятии участвовали 130 человек. Его организатором могло было отделение небольшой правоэкстремистской партии «Третий путь». Встреча проходила ночью на территории завода по производству бочек.

В полиции отметили, что силовики изъяли наркотики и много предметов, «однозначно свидетельствующих о правоэкстремистских настроениях». Огнестрельное оружие правоохранители не обнаружили.

По информации Федерального ведомства по защите конституции, в неонацистской организации «Третий путь» состоят примерно 800 человек. Идеология структуры является «национал-социалистической, антисемитской и расистской», объяснили журналисты.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер от имени страны извинился перед итальянцами за преступления нацистов. Он призвал немцев помнить об ответственности за действия СС*.

* Подразделение ваффен СС признано Нюрнбергским трибуналом преступной организацией.

Германия Полиция

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