01 апреля 2024, 17:37

Иран предупреждал Россию о теракте в «Крокусе»

Unsplash
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Незадолго до массового убийства в «Крокус Сити Холле» Иран предупреждал Россию о возможной крупной «террористической операции». Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«В ходе самого смертоносного нападения на территории России за 20 лет боевики открыли огонь из оружия по зрителям концерта в „Крокус Сити Холле“, убив по меньшей мере 144 человека», - написали авторы материала.

При этом Иран предупредил Россию о возможном теракте за несколько дней до нападения. Источник издания уточнил, что информацию получили во время допросов арестованных в связи со смертоносными взрывами в Иране.

США также заранее предупредили Россию о вероятном нападении исламистов, отметили журналисты.

«Но Москва, глубоко не доверяя намерениям Вашингтона, преуменьшала значение этой информации», - указано в материале.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. По последним данным, жертвами стали 144 человека, включая пятерых детей.

США Дети Россия Иран Теракт в «Крокусе»
01 апреля 2024, 14:22
Трамп призвал Израиль завершить конфликт в секторе Газа
Global Look Press
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Бывший американский лидер Дональд Трамп призвал Израиль остановить конфликт в секторе Газа. Заявление о том, что это «не может больше продолжаться», прозвучало в интервью изданию Israel Hayom.

«Вы должны закончить свою войну. Вы должны это сделать, и я уверен, что вы это сделаете. Мы должны прийти к миру», - обратился Трамп к израильской стороне.

Он считает, что нужно было быть «сумасшедшим или глупым», чтобы допустить эскалацию, и со временем Израиль теряет поддержку других государств.

В начале марта президент США Джо Байден отметил, что действия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в секторе Газа приносят стране больше вреда, чем пользы.

По мнению Байдена, Нетаньяху придает мало значения гибели гражданского населения в анклаве и этим фактически заставляет весь мир «идти вразрез» тому, что отстаивает Израиль. Это «большая ошибка» со стороны премьера, констатировал лидер Соединенных Штатов.

Израиль Войны Дональд Трамп Конфликт Израиля и Палестины
01 апреля 2024, 13:04
Кремль объяснил решение банков Армении отказаться от обслуживания карт «Мир»
РИА «Новости»
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Армянские банки отказались обслуживать карты «Мир» из-за беспрецедентного давления со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его процитировали «Известия».

Представитель Кремля отметил, что многие страны сталкиваются с давлением со стороны США. Штаты угрожают государствам санкциями.

«Угроза вторичных санкций, угроза санкций и тому подобное. Конечно же, экономические учреждения, компании, банки, они принимают меры по хеджированию рисков», - подчеркнул Песков.

По его словам, Россия тоже принимает меры по хеджированию собственных рисков и по исправлению ситуации. РФ и Армения продолжат искать выходы из ситуации, чтобы компенсировать вред банкам, который нанесли западные санкции.

Банки республики перестали обслуживать отечественные карты «Мир» с субботы, 30 марта. Исключение составил «ВТБ Армения». Этот банк продолжит обслуживать российские карты.

США Армения Банки Дмитрий Песков
01 апреля 2024, 12:51
Система ПВО Сербии в следующий раз собьет неопознанные объекты — Вучич
Global Look Press
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Обнаруженный недалеко от города Валево воздушный объект ушел из поля зрения радаров. В следующий раз военные задействуют систему ПВО и собьют аппарат, чтобы выяснить его происхождение, заявил во время поездки на военный аэродром Батайница президент Сербии Александр Вучич. Его процитировал телеканал РТС.

«Это был воздушный шар или большой дрон-шпион? Он быстро покинул этот район. В следующий раз ПВО воздействует на него и собьют, чтобы мы могли определить, чей он», - предупредил он.

Истребители МиГ-29, по словам Александра Вучича, примчались к месту обнаружения предполагаемого аэростата примерно за 10 минут, но он успел улететь. Военные не стали задействовать средства ПВО, а лишь подняли в воздух самолеты. Президент предупредил, что в следующий раз поступят по-другому и ударят по воздушной цели зенитными бронетанковыми средствами поражения.

Неопознанный летательный аппарат засекли 30 марта на высоте 5,5 тысячи метров в 100 километрах от Белграда. Он кружил недалеко от крупнейшего оборонного предприятия.

Беспилотники Сербия
01 апреля 2024, 09:35
Результаты выборов в Турции назвали политическим землетрясением
Global Look Press
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Результаты муниципальных выборов в Турции превзошли ожидания оппозиции, став политическим землетрясением. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил политолог, эксперт по российско-турецким отношениям Хакан Аксай.

Он отметил, что прошедшие выборы стали сюрпризом. Турецкая оппозиция была амбициозно настроена. Она собиралась выступить успешнее, чем в прошлый раз, но не ожидала победы.

«Нынешний результат гораздо выше ожиданий оппозиции и ниже ожиданий власти. Эти выборы стали политическим землетрясением или даже цунами для Турции», - подчеркнул Аксай.

В минувшее воскресенье, 31 марта, в Турции прошли выборы в местные органы самоуправления. Как сообщил телеканал TRT , впервые за 20 лет оппозиция обошла правящую Партию справедливости и развития после подсчета 80% голосов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что ПСР не добилась желаемого результата на выборах. Он отметил, что партии предстоит проанализировать итоги голосования.

Турция Оппозиция Выборы

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