Иран предупреждал Россию о теракте в «Крокусе»

«В ходе самого смертоносного нападения на территории России за 20 лет боевики открыли огонь из оружия по зрителям концерта в „Крокус Сити Холле“, убив по меньшей мере 144 человека», - написали авторы материала.

При этом Иран предупредил Россию о возможном теракте за несколько дней до нападения. Источник издания уточнил, что информацию получили во время допросов арестованных в связи со смертоносными взрывами в Иране.

США также заранее предупредили Россию о вероятном нападении исламистов, отметили журналисты.

«Но Москва, глубоко не доверяя намерениям Вашингтона, преуменьшала значение этой информации», - указано в материале.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. По последним данным, жертвами стали 144 человека, включая пятерых детей.