Иран предупредил о последствиях наземной операции Израиля в секторе Газа

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«Израиль должен осознать, что вторжение в Газу - это красная линия, что Палестина ждет, пока Израиль совершит эту грубую ошибку», - отметил иранский парламентарий.

По словам Азизи, если власти Израиля пойдут на такой шаг и не перестанут наносить ракетные удары по Газе, ЦАХАЛ нужно ждать появления новых фронтов боевых действий.

У фронта сопротивления Палестины почти нет границ, и где бы Израиль с ним ни столкнулся, он «обязательно подвергнется нападению с его стороны», указал замглавы парламентской комиссии Ирана. Азизи допустил, что боевые действия на нескольких фронтах приведут к падению израильской власти и государственности.

Представители ЦАХАЛ заявили, что цель наземной операции в Газе - продвинуться вглубь сектора и схватить руководителей палестинского движения ХАМАС. Армия обороны Израиля отложила операцию на несколько дней.

Израиль призвал эвакуировать один миллион мирных жителей Газы из северной части сектора. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил , что это требование необходимо пересмотреть.