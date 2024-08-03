Иран предупредил Израиль о «скором суровом» ответном ударе
Иранские дипломаты пообещали «скорый суровый» ответный удар по Израилю, не уточнив, где и когда он произойдет. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден предложил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху развернуть силы ПВО для обороны.
Отношения между странами обострились после убийства в Тегеране лидера политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании. Корпус стражей Исламской революции Ирана обвинил в произошедшем США и Израиль и пообещал отомстить.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на гибель Хании. Над мечетью Джамхаран подняли символ мести - красный флаг.