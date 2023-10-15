Иран предостерег Израиль через ООН от наземной операции в Газе

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По данным портала, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян встретился в столице Бейруте со специальным координатором ООН по ближневосточному мирному процессу Тором Веннесландом.

«Веннесланд попросил Амира Абдоллахияна оказать помощь в предотвращении распространения конфликта в Газе и Израиле на более широкий регион Ближнего Востока», - указали в статье.

Глава иранского внешнеполитического ведомства ответил, что республика не желает региональной войны и хочет помочь в освобождении мирных жителей, которых ХАМАС взял в заложники в секторе Газа.

«Он сказал, что, если Израиль выполнит свое обещание провести наземное наступление в Газе - Ирану придется ответить», - резюмировал автор материала.

Израильская армия ранее заявила, что в ходе готовящейся масштабной наземной операции в секторе Газа планирует продвинуться вглубь территории, чтобы захватить руководителей ХАМАС.