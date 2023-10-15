Иран предостерег Израиль через ООН от наземной операции в Газе
Иранские власти направили Израилю послание, в котором подчеркнули, что не хотят дальнейшего обострения конфликта между движением ХАМАС и еврейским государством, но им придется вмешаться, если израильская военная операция в секторе Газа перейдет в наземное наступление. Об этом сообщил портал Axios.
По данным портала, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян встретился в столице Бейруте со специальным координатором ООН по ближневосточному мирному процессу Тором Веннесландом.
«Веннесланд попросил Амира Абдоллахияна оказать помощь в предотвращении распространения конфликта в Газе и Израиле на более широкий регион Ближнего Востока», - указали в статье.
Глава иранского внешнеполитического ведомства ответил, что республика не желает региональной войны и хочет помочь в освобождении мирных жителей, которых ХАМАС взял в заложники в секторе Газа.
«Он сказал, что, если Израиль выполнит свое обещание провести наземное наступление в Газе - Ирану придется ответить», - резюмировал автор материала.
Израильская армия ранее заявила, что в ходе готовящейся масштабной наземной операции в секторе Газа планирует продвинуться вглубь территории, чтобы захватить руководителей ХАМАС.