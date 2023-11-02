По его словам, договор о ненападении мог бы стать образцом для установления прочного мира и безопасности стран, входящих в объединение.

«Предлагаю, <…> чтобы совместная безопасность и прочный мир были реализованы в первую очередь среди стран-членов ШОС», - подчеркнул Сафави.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил о готовности страны продвигать Шанхайскую организацию сотрудничества , а также отстаивать вместе с Россией принципы устава ООН и поддерживать справедливость в мире. Он отметил, что Китай собирается усилить единство и координацию ШОС. Ван И добавил, что государство будет направлять силы на то, чтобы четко донести позицию объединения до других международных организаций.