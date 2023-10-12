Иран позитивно оценил опыт России в борьбе с санкциями Запада
Опыт России по противодействию санкциям Запада является очень ценным для Ирана. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель министра экономики ближневосточного государства Сейед Али Роухани.
По его словам, профильные иранские ведомства активно обсуждают антисанкционные мероприятия Центрального банка России.
«Мы пристально наблюдаем за действиями России в противодействии санкциям, это очень успешный опыт. Западные прогнозы предполагали, что российская экономика понесет ущерб в банковском и финансовом секторе. Однако принятые ЦБ меры оказались весьма эффективными. Это позитивный опыт для нас», - отметил замглавы ведомства.
Роухани подчеркнул, что стратегия властей России по процентной ставке, а также продаже углеводородов в национальной валюте помогли снизить ущерб стране от санкций.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о естественном перестроении экономики страны под санкционными ограничениями.