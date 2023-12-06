Иран потребовал от США компенсацию за убийство Сулеймани

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«Соединенные Штаты и 41 другое физическое и юридическое лицо в США приговорили к выплате 49 миллиардов 770 миллионов долларов из-за преступлений, совершенных во время смерти генерала Касема Сулеймани», - указали в заявлении.

Судья в Тегеране вынес решение по искам 3318 заявителей о возмещении материального и морального ущерба.

Генерала Сулеймани ликвидировали 3 января 2020 года в ходе авиаудара ВВС США в районе аэропорта Багдада. Ракетный удар приказал нанести тогдашний президент США Дональд Трамп. Вместе с иранским генералом погибли его заместитель Ирака Абу Махди аль-Мухандис.