Иран потребовал от Пакистана немедленных объяснений после ракетных ударов

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В результате ударов Пакистана по деревне в приграничной провинции погибли семь человек, не являющихся гражданами Ирана, указывал заместитель губернатора провинции Систан и Белуджистан по вопросам безопасности и правоохранительных органов Алиреза Мархамати.

По его информации, речь идет о трех женщинах и четырех детях.

Reuters утром 18 января сообщало о вхождении авиации Пакистана в иранское воздушное пространство, чтобы нанести удары по территории страны.

По словам источника агентства, после вхождения в воздушное пространство Ирана пакистанские самолеты успешно вернулись, нанеся удары по «укрытиям».