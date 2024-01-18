18 января 2024, 11:31

Иран потребовал от Пакистана немедленных объяснений после ракетных ударов

Global Look Press
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Власти Ирана потребовали от Пакистана немедленно предоставить разъяснения о совершенных ранее ракетных ударах по территории приграничной провинции Систан и Бедуджистан. Такую информацию со ссылкой на источник распространило агентство Tasnim, сообщило РИА «Новости».

В результате ударов Пакистана по деревне в приграничной провинции погибли семь человек, не являющихся гражданами Ирана, указывал заместитель губернатора провинции Систан и Белуджистан по вопросам безопасности и правоохранительных органов Алиреза Мархамати.

По его информации, речь идет о трех женщинах и четырех детях.

Reuters утром 18 января сообщало о вхождении авиации Пакистана в иранское воздушное пространство, чтобы нанести удары по территории страны.

По словам источника агентства, после вхождения в воздушное пространство Ирана пакистанские самолеты успешно вернулись, нанеся удары по «укрытиям».

Пакистан Иран
18 января 2024, 12:16
Лавров рассказал об «отбившемся от рук» Зеленском
Global Look Press
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Украинский президент Владимир Зеленский в последнее время начал все чаще «отбиваться от рук» своих западных кураторов. Об этом на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Таким образом глава МИД ответил на вопрос о вероятном проведении президентских выборов на Украине.

«Само голосование, как и избирательная компания поможет привести Зеленского в русло интересов западных стран, потому что он начал отбиваться от рук все чаще», - сказал Лавров.

Владимир Зеленский Сергей Лавров
18 января 2024, 12:16
Лавров назвал условие для решения вопросов безопасности Евразии
Global Look Press
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Вопросы безопасности в Евразии необходимо решать без участия внерегиональных игроков, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Такую точку зрения министр выразил, выступая на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2023 году.

Лавров также обратил внимание на важность развития взаимовыгодных экономических проектов и обеспечение военно-политической безопасности в Евразии.

«Мы выступаем за то, чтобы эта задача решалась странами континента без попыток внерегиональных государств внедряться в эти процессы», - подчеркнул глава МИД.

Также министр затронул в своем выступлении и тему БРИКС, отметив очень большое будущее у объединения. В сближении с ним заинтересованы около 30 стран, напомнил он.

«Россия, которая с 1 января выступила в права председателя БРИКС , будет, конечно, особое внимание уделять тому, чтобы новички, новобранцы органично вписались в нашу общую работу», - добавил Лавров.

Сергей Лавров Международные отношения Россия МИД РФ
18 января 2024, 12:00
Азербайджан призвал ввести санкции против Франции
РИА «Новости»
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Комитет парламента Азербайджана по межпарламентским связям и международным отношениям принял заявление в ответ на резолюцию Сената Франции и призвал ввести санкции против республики. Документ опубликовали на сайте парламента.

«Из-за проводимой правительством Франции антиазербайджанской политики, в том числе по части принятой против нашей страны резолюции, отношения между государствами находятся на самой низкой точке в истории, их можно считать фактически прекращенными», - заявили в парламенте Азербайджана.

Комитет призвал власти Азербайджана ввести санкционные ограничения против Франции, разорвать все экономические связи и заблокировать все активы французских политиков на территории страны. МИД Азербайджана поручили также принять необходимые шаги для признания Корсики.

Ранее французский Сенат одобрил резолюцию, которая призывает Евросоюз ввести против Азербайджана санкции за военную операцию в Нагорном Карабахе , сообщал RT.

Международные отношения Санкции Франция Азербайджан
18 января 2024, 11:58
МИД заявил о стремлении России сделать международные связи более демократичными
РИА «Новости»
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Россия сделает все необходимое, чтобы международные отношения стали более демократичными. Об этом на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Россия продолжит делать все, что международные отношения стали более демократичными», - сказал он.

Лавров добавил, что российская сторона также продолжит продвигать идеалы справедливости и правды в международных делах.

«Наше министерство в этом смысле поддерживает инициативу партии „Единая России“ по проведению в Москве форума сторонников борьбы с современным неоколониализмом, - отметил глава ведомства.

Ранее Лавров заявил, что в настоящее время отношения России и Китай переживают самый лучший период во всей многовековой истории стран. По его словам, поездка председателя КНР Си Цзиньпина в Москву оказалась особенно ценной.

Международные отношения Россия

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