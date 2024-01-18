Иран потребовал от Пакистана немедленных объяснений после ракетных ударов
Власти Ирана потребовали от Пакистана немедленно предоставить разъяснения о совершенных ранее ракетных ударах по территории приграничной провинции Систан и Бедуджистан. Такую информацию со ссылкой на источник распространило агентство Tasnim, сообщило РИА «Новости».
В результате ударов Пакистана по деревне в приграничной провинции погибли семь человек, не являющихся гражданами Ирана, указывал заместитель губернатора провинции Систан и Белуджистан по вопросам безопасности и правоохранительных органов Алиреза Мархамати.
По его информации, речь идет о трех женщинах и четырех детях.
Reuters утром 18 января сообщало о вхождении авиации Пакистана в иранское воздушное пространство, чтобы нанести удары по территории страны.
По словам источника агентства, после вхождения в воздушное пространство Ирана пакистанские самолеты успешно вернулись, нанеся удары по «укрытиям».