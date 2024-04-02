Иран пообещал наказать Израиль за удар по посольству в Дамаске

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Дипломат осудил ракетную атаку ЦАХАЛ по Дамаску и пообещал наказать Израиль за удар по консульству.

«Иран, защищая свои права на принятие ответных мер, решит о способе реакции и наказании агрессора», - процитировали Канани в пресс-службе.

Представитель МИД отметил, что иранская сторона проводит проверку в связи с обстрелом. Дипломат также обратился к международному сообществу и призвал его «принять необходимые меры».

По данным агентства Reuters , в результате обстрела погиб генерал Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Захеди. В ООН высокопоставленного военного подозревали в участии в ядерной программе Ирана.

Иранский МИД вызвал сотрудника швейцарского посольства и потребовал привлечь США к ответственности за удар по диппредставительству в Дамаске. Позже телеканал NBC сообщил, что Белый дом не располагал информацией о готовящемся обстреле сирийской столицы.