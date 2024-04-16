Иран пообещал мгновенно ответить на новую атаку Израиля

«Если сионистский режим достаточно рационален, он не повторит такой ошибки, потому что Иран даст более жесткие и срочные меры. У сионистов больше не будет 12 дней, и ответ, который они получат, будет измеряться не днями и часами, а секундами», - сказал он.

Али Багери Кани заявил, что атака в Дамаске стала стратегической ошибкой Израиля. По его мнению, она предоставила легитимный повод для серьезной проверки военных и оборонных возможностях Ирана.

При ударе ЦАХАЛ по Дамаску в начале апреля погиб генерал Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Захеди. Спустя две недели Иран выпустил по Израилю десятки ракет и беспилотников.

RT сообщил, что в случае ответного удара израильской армии придется действовать без помощи США.