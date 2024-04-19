Иран передумал немедленно отвечать Израилю на удар

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«Плана по немедленному ответному удару нет, нет ясности по поводу того, кто стоит за инцидентом», - заявил высокопоставленный чиновник.

Иранские силы ПВО ночью 19 апреля сбили несколько беспилотников в Исфахане, где находились объекты Корпуса стражей исламской революции.

Представитель ЦАХАЛ отказался комментировать произошедшее. МАГАТЭ заявило, что ядерные объекты Ирана не получили повреждений.

За день до налета дронов КСИР предупредил Израиль о зеркальных мерах в случае новых атак. Иран пригрозил немедленным ответом на удары по ядерным объектам.

RT сообщил, что МИД России призвал все стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности.