Иран передумал немедленно отвечать Израилю на удар
Военным пока не удалось установить владельцев дронов, выпущенных по провинции Исфахан. Иран не станет в ближайшее время наносить ответный удар по Израилю, сообщил источник агентства Reuters.
«Плана по немедленному ответному удару нет, нет ясности по поводу того, кто стоит за инцидентом», - заявил высокопоставленный чиновник.
Иранские силы ПВО ночью 19 апреля сбили несколько беспилотников в Исфахане, где находились объекты Корпуса стражей исламской революции.
Представитель ЦАХАЛ отказался комментировать произошедшее. МАГАТЭ заявило, что ядерные объекты Ирана не получили повреждений.
За день до налета дронов КСИР предупредил Израиль о зеркальных мерах в случае новых атак. Иран пригрозил немедленным ответом на удары по ядерным объектам.
RT сообщил, что МИД России призвал все стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности.