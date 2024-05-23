Иран отверг версию об обнаружении вертолета Раиси турецким беспилотником

Представители ВС Ирана пояснили, что собственные беспилотники развернуть оперативно на месте крушения не вышло, поскольку они находились в северной части Индийского океана. Но их отозвали в район ЧП.

Место падения в конечном счете, по официальной версии Тегерана, обнаружили иранские наземные спасатели и свои БПЛА.

Эти комментарии с иранской стороны последовали после серии статей турецкого государственного агентства Anadolu. В минувший понедельник, 20 мая, журналисты сообщили, что ударный беспилотник Bayraktar Akıncı по просьбе иранских властей менее чем за два часа работы в сложных метеоусловиях обнаружил упавший вертолет.

Также на Anadolu вышел материал, авторы которого утверждали, что у Ирана нет беспилотников, способных выполнить подобную поисково-спасательную миссию.

Но Тегеран с такой оценкой не согласился. В Генштабе Ирана в ответ заявили, что хотя Турция направила беспилотник, оснащенный необходимыми техническими средствами, БПЛА все равно не смог точно определить место крушения из-за отсутствия оборудования обнаружения и контрольных точек под облаками.

Иранское агентство IRNA отметило, что координаты вертолета, которые передала турецкая сторона, отклонялись от действительного места на семь километров.