Иран открестился от причастности к обострению палестино-израильского конфликта

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«В беседе с нами источник опроверг появившиеся в Сети сообщения о причастности иранских официальных лиц к наступлению ХАМАС», - сказано в сообщении.

В представительстве Ирана при ООН также отметили что действия ХАМАС соответствуют интересам народа Палестины.

Силы ХАМАС в субботу, 7 октября, выпустили несколько тысяч ракет по Израилю и начали операцию «Наводнение Аль-Акса», проникнув на территорию соседнего государства.

На этом фоне власти Израиля ввели на всей территории страны режим особого положения и объявили о начале операции «Железные мечи».

Премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что военные уже завершили первую фазу операции против боевиков и пообещал продолжить наступательные действия до завершения всех поставленных целей.