Иран отказался смягчить свою реакцию на убийство Хании в Тегеране

«Пообещал нанести ответный удар. В субботу Иран сообщил арабским дипломатам, что ему все равно, спровоцирует ли ответ войну», - говорится в публикации.

Власти США попросили арабских союзников передать Тегерану сигнал о необходимости не обострять сложившуюся ситуацию, добавив, что это улучшит взаимодействие иранских властей с Западом. При этом Вашингтон предупредил, что любой мощный удар вызовет ответную реакцию.

Ранее Франция, США и Великобритания заблокировали российский проект заявления СБ ООН для журналистов по убийству Хании. Кроме того, европейские и американские дипломаты провели срочные переговоры по Ближнему Востоку, чтобы избежать войны в регионе.

В Иране же Корпус стражей Исламской революции заявил о готовности сурово наказать тех, кто ответственен за убийство Хании.