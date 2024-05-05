Иран осенью приступит к стройке «ядерного острова»

«С божьей помощью, в текущем году будет осуществлена первая заливка бетона „ядерного острова“ АЭС „Карун“… Надеюсь, что [это произойдет] осенью», - заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

Журналисты уточнили, что «ядерный остров» представляет собой несколько зданий и сооружений, которые будут обеспечивать работу ядерного реактора атомной станции.

Заливка бетона в фундамент «ядерного острова» даст старт строительству реакторного здания и энергоблока АЭС.

Ранее директор Центра продвинутой безопасности, стратегических и интеграционных исследований (CASSIS) при Университете Бонна Ульрих Шли заявил, что Иран за несколько недель сможет создать ядерное оружие. По его словам, есть риски, что израильско-иранский конфликт перерастет в ядерное противостояние.