05 мая 2024, 14:24

Иран осенью приступит к стройке «ядерного острова»

Global Look Press
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Иран возведет «ядерный остров» АЭС «Карун». Строительные работы стартуют через несколько месяцев, сообщило РИА «Новости».

«С божьей помощью, в текущем году будет осуществлена первая заливка бетона „ядерного острова“ АЭС „Карун“… Надеюсь, что [это произойдет] осенью», - заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

Журналисты уточнили, что «ядерный остров» представляет собой несколько зданий и сооружений, которые будут обеспечивать работу ядерного реактора атомной станции.

Заливка бетона в фундамент «ядерного острова» даст старт строительству реакторного здания и энергоблока АЭС.

Ранее директор Центра продвинутой безопасности, стратегических и интеграционных исследований (CASSIS) при Университете Бонна Ульрих Шли заявил, что Иран за несколько недель сможет создать ядерное оружие. По его словам, есть риски, что израильско-иранский конфликт перерастет в ядерное противостояние.

Строительство Иран
07 мая 2024, 03:31
Французская система борьбы с дронами перепутала их с вентиляторами
Freepik
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Французская система обнаружения и нейтрализации дронов Parade, которую планируют использовать на Олимпийских играх 2024 года, может выявить лишь один из трех беспилотников. Система путает БПЛА с вентиляторами кондиционеров, написала газета The Times.

Авторы статьи отметили, что после недавней серии тестов систему признали далеко не «превосходной».

«В условиях города она находит каждый третий беспилотный летательный аппарат, только на расстоянии 800 метров <…> система также перепутала вентиляторы кондиционеров с беспилотниками», - указали в публикации.

Также во время Олимпийских игр 2024 года планируется задействовать британскую систему радиоэлектронного подавления аппаратов.

В последних числах апреля Греция передала Олимпийский огонь организаторам Игр в Париже. За церемонией наблюдали тысячи туристов. Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Париж Беспилотники Олимпиада в Париже — 2024
07 мая 2024, 02:55
Посольство России в ЮАР высмеяло пост НАСА о первом американце в космосе
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Посольство России в ЮАР иронично оценило сообщение НАСА в соцсети X о том, что американец Алан Шепард стал первым человеком в космосе. К посту американцы прикрепили фотографию астронавта.

В ответ аккаунт дипмиссии России в ЮАР выложил фото Юрия Гагарина с подписью: «Первый человек в космосе, [американский астронавт Алан Шепард], в цвете. 12 апреля 1961 года».

Помимо этого, пользователи соцсети оставили заметку сообщества в которой указали, что миссия «Меркурий-Редстоун-3» была первым американским пилотируемым полетом в космос. Первой пилотируемой миссией был полет корабля «Восток-1» на борту с Юрием Гагариным.

Накануне центр НАСА сообщил, что 63 года назад Алан Шепард вошел в историю в качестве пилота корабля Freedom 7, совершившего «первый в истории» пилотируемый полет в космос. При этом центр НАСА не стал говорить о полете Юрия Гагарина за три недели до миссии Шепарда.

Месяц назад спускаемый аппарат корабля «Союз МС-24», на борту которого находился российский космонавт Олег Новицкий, успешно приземлился в Казахстане.

Россия Космос Юрий Гагарин
07 мая 2024, 02:16
Финны нашли способ попасть в Россию, несмотря на закрытую границу
РИА «Новости»
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С начала года число финнов на пограничном пункте «Нарва» на российско-эстонской границе увеличилось в 35 раз, если сравнивать с аналогичным периодом в 2023 году. Об этом сообщило издание Yle.

Власти Финляндии закрыли границу с Россией 15 декабря. Местным жителям пришлось менять планы, так как срок ее открытия не озвучили. Всех пассажиров стали направлять в Эстонию.

«Около 7300 граждан Финляндии пересекли границу из Нарвы в Россию и вернулись в Эстонию через этот же МАПП. В прошлом году данная цифра равнялась примерно 200», - уточнило издание.

Кроме того, число пересекающих границу финнов возросло на КПП «Лухамаа» и «Койдула».

В конце апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин перечислил последствия решения финских властей по закрытию границы с РФ. По его словам, так они остановили турпоток, бизнес начал закрываться, «экономику угробили» и лишили своих граждан возможности развиваться.

Ранее финская полиция задержала трех российских студентов , подозревая их в нарушении санкционного законодательства.

Финляндия Россия Эстония
07 мая 2024, 02:06
Хакеры взломали сервера Минобороны Великобритании
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Хакеры взломали сервера Министерства обороны Великобритании. Об этом сообщил телеканал Sky News.

«Во вторник парламентариям будет сообщено о масштабной утечке данных, связанной с Министерством обороны и нацеленной на военнослужащих», - указали в сообщении.

Кибератаке подверглась система начисления заработной планы действующим военнослужащим и некоторым ветеранам. Хакеры раскрыли их имена и банковские реквизиты. По данным телеканала, за взломом якобы стоит Китай.

Ранее стало известно о взломе эфира украинского телеканала «Прямой». Хакеры запустили на бегущей строке антиамериканские и пророссийские лозунги на русском и украинском языках.

До этого хакеры обнародовали в сети личную информацию о сотрудниках территориальных центров комплектования Украины, участвовавших в массовой мобилизации в стране.

Хакеры Утечки данных Китай

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