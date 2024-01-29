Иран опроверг причастность к атаке БПЛА по американской военной базе в Иордании

«Иран не имеет никакого отношения к этим нападениям, и конфликт идет между США и группами сопротивления», - заявила пресс-служба представительства.

Военную базу в Иордании у границы с Сирией атаковали беспилотником. Взрыв произошел рано утром в районе казарм. Погибли три человека. Пострадали 34 военнослужащих, из них восемь эвакуировали для оказания высокотехнологичной помощи. О причастности Ирана заявили в Белом доме. Президент США Джо Байден заявил, что удар нанесли лояльные этой республике группировки, и пообещал ответить на провокацию.

Американский президент попал под серьезное давление из-за атак хуситов в Красном море и удара по военной базе в Иордании, заявил политолог Юрий Светов. Он допустил, что американцы нанесут жесткий ответный удар, но это еще сильнее накалит обстановку на Ближнем Востоке.