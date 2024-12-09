Иран объяснил, почему не помог Асаду

Иранские чиновники обвинили Асада в том, что он не был готов к наступлению повстанцев, и заявили, что Тегеран не смог отправить военную поддержку из-за Израиля. Кроме того, Иран предупредил Асада, что помощь будет ограниченной, если она вообще будет оказана.

«Как Россия, так и значительная часть сирийского режима, включая высокопоставленных политических и военных деятелей, признали, что окружение Асада - это тонущий корабль», - заявила аналитик Лина Хатиб.

Сирийская оппозиция взяла под свой контроль Пальмиру, Идлиб, окрестности Хомса и Дамаск. Попытки Асада достичь соглашения с мятежниками не увенчались успехом, и он покинул пост президента Сирии.

Появлялась информация о гибели политика, однако позже стало известно, что он прибыл в Россию и получил политическое убежище.

Ранее у здания посольства Сирии в Москве спустили старый флаг , подняв вместо него оппозиционный. Также со входа в здание сняли табличку. При этом дипломатическое представительство работает в штатном режиме.