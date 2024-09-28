Иран обвинил в убийстве Насраллы США

«Вашингтон не сможет снять с себя ответственность за убийство лидера „Хезболлы“», - сказал Пезешкиан.

О гибели одного из основателей «Хезболлы» после мощного удара по Бейруту стало известно 28 сентября. В пресс-службе Армии обороны Израиля заявили, что, кроме Насраллы, погибли командующий южным фронтом движения Али Карки и другие командиры.

Подтвердив эту информацию, движение пообещало продолжит борьбу с Израилем, но уже более жестко.

По данным издания Ynet , израильские военные сбросили 85 бомб на бункер в Бейруте. В этот момент в нем находился Насралла.