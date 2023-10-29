Иран обвинил Израиль в пересечении всех красных линий на Ближнем Востоке
Израильское руководство перешло все красные линии. Такое поведение может заставить поддерживающие Палестину страны принять ответные меры, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси. Его пресс-служба представила заявление в соцсети X.
«Преступления сионистского режима перешли красные линии, что может заставить каждого принять меры», - подчеркнул иранский лидер.
По его словам, Соединенные Штаты призывали не усугублять ситуацию, однако продолжили оказывать широкую поддержку Израилю.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в финансировании ХАМАС. По его словам, страна обеспечивает до 90% военного бюджета палестинского движения.
До этого иранские власти заявляли, что будут придерживаться резкой риторики в отношении израильской стороны , чтобы не потерять влияние. Однако страна не будет вступать в противостояние с еврейским государством.
Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов сообщил, что американское руководство целенаправленно пыталось втянуть Иран в конфликт на Ближнем Востоке, чтобы начать в регионе полномасштабную войну.