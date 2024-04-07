Иран обнародовал список ракет, способных долететь до Израиля

Председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен заметили в участии в коррупционной схеме. Об этом написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X, комментируя статью Liberation, в которой говорилось, что главу ЕК «поймали с поличным» за кумовство.

«По своему устройству ЕС представляет собой глубоко коррумпированную систему, поскольку она генерирует колоссальные суммы денег, однако у нее нет сдержек и противовесов и какой-либо легитимности!» - заявил Филиппо.

В материале издания указано, что глава Еврокомиссии специально создала должность «представителя ЕС по малым и средним предприятиям» с зарплатой 20 тысяч евро в месяц, чтобы назначить на нее своего протеже - однопартийца Маркуса Пипера. Подчиняться 60-летний мужчина должен быть непосредственно фон дер Ляйен.

«Это не первый раз, когда президент комиссии ставит своих друзей, особенно немцев, на все уровни управления сообществом», - писали авторы материала.

Филиппо в Сети заявил, что Евросоюз - самая коррумпированная машина в мире.

Скандал может омрачить перспективы на переизбрание фон дер Ляйен на второй срок. От главы Еврокомиссии потребовали объяснений , каким образом член ХДС получил назначение.

Председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен заметили в участии в коррупционной схеме. Об этом написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X , комментируя статью Liberation , в которой говорилось, что главу ЕК «поймали с поличным» за кумовство.