Иран не будет блокировать работу МАГАТЭ в стране

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Иранский лидер прокомментировал недавнее решение отозвать аккредитацию инспекторов Франции, Германии и Великобритании, которых Иран обвинил в невыполнении своих обязательств.

«Понимаете, если бы наше намерение заключалось в том, чтобы МАГАТЭ не имело возможности проводить инспекции, мы бы сказали это прямо», - подчеркнул Раиси.

Три европейские страны и США в понедельник потребовали, чтобы Иран немедленно отменил свое решение и в полной мере сотрудничал с МАГАТЭ.

Представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи ранее заявил, что Соединенные Штаты, Франция, Германия и Великобритания злоупотребляли членством в Совете управления МАГАТЭ , несмотря на позитивное, конструктивное и постоянное взаимодействие Ирана с организацией.