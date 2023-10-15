Иран назвал условие вмешательства в ситуацию вокруг Израиля

Читайте нас в:

«Армия Ирана не примет участия в боевых действиях, если Израиль не посмеет атаковать нашу территорию и наших граждан. Палестинские военные в состоянии защитить себя самостоятельно», - указали дипломаты.

Ранее в СМИ появилась информация, что власти Ирана направили Израилю послание, в котором подчеркнули свое нежелание дальнейшей эскалации ситуации между еврейским государством и ХАМАС. При этом они заявили, что вмешаются в случае начала наземной операции в Газе.

Канцлер Германии Олаф Шольц высказывал подозрения , что иранские власти на протяжении долгих лет оказывали поддержку боевикам движения ХАМАС.