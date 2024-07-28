28 июля 2024, 10:26

Иран назвал спектаклем реакцию Израиля на удар по Голанам

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Иран не ожидает и не хочет расширения боевых действий на Ливан на фоне удара по городу Мадждаль-Шамсу на Голанских высотах. Такое заявление сделал посол Ирана в Бейруте Моджтаба Амани в соцсети Х.

«Несмотря на спектакль, устроенный сионистским режимом несколько часов назад; „три не“ по-прежнему резюмируют нашу позицию относительно угрозы расширения военных действий на Ливан и регион», - подчеркнул Амани.

Он добавил, что Иран всегда стремится снизить напряженность на Ближнем Востоке.

Представители Армии обороны Израиля возложили ответственность за обстрел Голанских высот на ливанскую шиитскую группировку «Хезболла», которая ударила по городу иранской ракетой Falaq-1.

Израильский министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир призвал начать войну с «Хезболлой». При этом ливанское движение накануне заявило о непричастности к удару по Голанам, сообщил сайт kp.ru.

Израиль Иран Конфликт Израиля и Палестины
28 июля 2024, 10:32
Лавров усомнился в возможности полностью уничтожить ХАМАС
Unsplash
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Израильская армия не сможет полностью уничтожить палестинское движение ХАМАС, как того хочет премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, его процитировал ТАСС.

Он признался, что пока не видит перспектив завершения конфликта между Израилем и ХАМАС. Глава МИД напомнил, что Нетаньяху пообещал не останавливаться до тех пор, пока не уничтожит организацию, однако она обладает большими возможностями и поддержкой со стороны мусульманского мира.

«На мой взгляд, и эту точку зрения разделяют многие мои коллеги, это нереальная задача», - высказался Лавров об идее полного уничтожения ХАМАС.

Ранее вице-президент США Камала Харрис обратилась к Нетаньяху с просьбой как можно скорее договориться с палестинским движением о прекращении огня в секторе Газа, сообщил сайт kp.ru. Она выразила обеспокоенность из-за «тяжелых гуманитарных условий» и большого числа жертв ударов ЦАХАЛ в анклаве.

Израиль Сергей Лавров МИД РФ Конфликт Израиля и Палестины
28 июля 2024, 09:35
«Рисков станет больше». Лавров — о последствиях размещения ядерного оружия США в Азии
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Возможное размещение ядерного оружия Соединенных Штатов в Юго-Восточной Азии негативно отразится на региональной безопасности. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров, чьи слова привело РИА «Новости».

В НАТО американцы давно уже раздали свое ядерное оружие партнерам, напомнил дипломат. В США такие шаги называют ядерными миссиями, в рамках которых неядерные страны получают возможность тренировать своих военных для использования ЯО.

«Если этот печальный и достаточно рискованный опыт будет привнесен еще в Юго-Восточную Азию, я думаю, лучше от этого никому не станет, рисков станет больше», - подчеркнул Лавров.

По словам главы МИД России, США «нахраписто» продвигают в Азию стратегическое оружие.

Силы США располагают 3748 ядерными боеголовками , сообщило Национальное агентство по ядерной безопасности (NNSA). Общий объем тактического ядерного вооружения Соединенных Штатов сократился более чем на 90% с 1991 года.

Ядерное оружие США Оружие Азия
28 июля 2024, 09:27
Израильские истребители атаковали «Хезболлу» в Ливане
Unsplash
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Израильская армия поразила с помощью авиации объекты движения «Хезболла» на ливанской территории. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Военные за ночь ударили по целям как в глубине страны, так и на южной границе. Израиль атаковал объекты «Хезболлы» в районах населенных пунктов Чабриха, Бордж-эль-Чмали, Кфаркела, Раб-эль-Талатин, Хиам и Тайр-Харфа. По данным ЦАХАЛ, военные уничтожили склады с оружием и инфраструктуру боевиков.

Ранее израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир обратился к руководству страны и потребовал начать войну с «Хезболлой». Такое заявление он сделал после гибели 11 человек в городе Мадждаль-Шамсе на севере Израиля.

Ударить по «Хезболле» также призвал министр культуры и спорта Мики Зохар. По его мнению, чем дольше Израиль будет откладывать начало войны, тем болезненнее станет цена, которую стране придется заплатить за это, указала газета Times of Israel.

Израиль Истребители Конфликт Израиля и Палестины Ливан
28 июля 2024, 08:15
Команда Харрис опровергла обвинения в «напряженности» с Израилем из-за ее слов о Газе
РИА «Новости»
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Критические высказывания вице-президента США Камалы Харрис в отношении Израиля не навредят переговорам с палестинским движением ХАМАС. Об этом телеканал CNN сообщил ее помощник.

В офисе Харрис считают, что ее слова о израильском руководстве и войне в секторе Газа не усложнят достижение сделки о прекращении огня.

Такое заявление помощник вице-президента сделал на фоне публикации в Times of Israel. Высокопоставленный израильский чиновник рассказал газете, что из-а Харрис мирные переговоры с ХАМАС могут существенно осложниться.

Помощник вице-президента опроверг это утверждение и высказал мнение, что Харрис и Байден донесли до премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что «настало время для заключения сделки о прекращении огня и освобождении заложников».

Ранее экс-лидер США Дональд Трам набросился на вице-премьера с критикой на конференции Bitcoin. По его словам, у нее низкий IQ. В то же время республиканец признал высокие умственные способности Байдена.

Израиль Выборы президента США Джо Байден Конфликт Израиля и Палестины Камала Харрис

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