Иран назвал атаку по Израилю законной самообороной

«ВС Исламской Республики Иран при осуществлении неотъемлемого права на самооборону, предусмотренного статьей 51 Устава ООН, и в ответ на неоднократную военную агрессию осуществили ряд атак на военные базы [Израиля]», - уточнило дипведомство.

Кроме того, иранские дипломаты предупредили, что республика будет защищать свои законные интересы от любых агрессивных военных действий и незаконного применения силы. Если потребуется, то будут приняты дополнительные меры.

Иранское постпредство при ООН в соцсети X опубликовало пост, в котором назвало атаку на Израиль «законной самообороной» и «ответом на агрессию сионистского режима» в Дамаске.

Дипломаты пообещали, что если израильское руководство совершит еще одну ошибку, то ответ Ирана «будет намного более жестким». США при этом посоветовали не вмешиваться в этот конфликт.

Ранее высокопоставленный американский чиновник сообщил, что Иран запустил в направлении Ирана около 150 ракет.