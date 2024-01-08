Иран и Россия смогут проводить финансовые операции без SWIFT

«Банкам двух стран больше не нужна Швейцария для связи», - сказал он, отметив, что российские и иранские кредитно-финансовые организации могут развивать посреднические отношения друг с другом.

У РФ есть возможность оплачивать счета в риалах через свои банки, расположенные на территории Ирана. Экспортеры обеих стран могут реализовывать сделки в своих национальных валютах, подчеркнул Карими.

После старта спецоперации на Украине российские банки столкнулись с отключением от SWIFT, о чем распорядился Евросоюз. При этом в РФ появился свой аналог - Система передачи финансовых сообщений (СПФС).

В начале декабря президент России Владимир Путин назвал SWIFT системой, которая становится архаичной. Лидер страны спрогнозировал наращивание расчетов в нацвалютах при международных платежах.