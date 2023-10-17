Иран допустил возможность «любых превентивных мер» против Израиля в ближайшие часы

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«Лидеры сопротивления не позволят израильскому режиму делать в Газе все, что захочет. <…> В ближайшие часы можно представить реализацию любых превентивных мер», - передало агентство слова Абдоллахиана.

Под сопротивлением министр имел в виду не только движение «Хезболла», стихийные группы организованы по всему региону. Иранский министр предупредил, что расширение масштаба войны создаст картину мира, «результатом которой будет изменение географической карты Израиля». О вступлении в конфликт Ирана глава МИД ответил, что «можно представить любую вероятность».

Иран и раньше предупреждал Израиль о красной линии, которой станет наземная операция ЦАХАЛ в секторе Газа. Если Израиль не перестанет бомбить Газу и решится на ввод войск на территорию сектора Газа, то ЦАХАЛ нужно ждать появления новых фронтов боевых действий.