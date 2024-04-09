09 апреля 2024, 09:06

Иран чужими руками ответит Израилю за удар по Дамаску

РИА «Новости»
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Американская разведка предупредила Израиль о готовящейся атаке со стороны Ирана за удар в Сирии и убийство генерала Корпуса стражей Исламской революции. Спецслужбы допустили, что иранские военные привлекут посредников, сообщил телеканал CNN.

Два источника заявили журналистам, что с большой вероятностью Иран нападет на Израиль руками своих «марионеточных сил». По их словам, иранские власти не станут действовать напрямую, потому что это приведет к резкой эскалации боевых действий на Ближнем Востоке и предоставит повод для ответного нападения.

По мнению спецслужб США, Иран не имеет абсолютной власти над боевиками, и они смогут поступить по-своему. Однако разведчики уверены, что группировки нападут на Израиль, но не решатся атаковать американские объекты.

Армия Израиля нанесла удар по Дамаску, пострадало консульство Ирана. Погиб генерал Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Захеди , который участвовал в иранской ядерной программе.

США Израиль Международные отношения Иран
09 апреля 2024, 09:09
Ван И назвал зрелыми отношения Китая и России
РИА «Новости»
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Отношения России и Китая становятся более зрелыми и содержательными. Такое мнение высказал министр иностранных дел КНР Ван И после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. Его слова передало РИА «Новости».

«За прошедшие три четверти века двусторонние отношения прошли нелегкий путь, становятся более зрелыми, устойчивыми и содержательными», - прокомментировал высокопоставленный китайский дипломат.

Пресс-конференция с участием министров проходит в Пекине, куда Лавров прибыл накануне. На встрече обсуждался широкий круг вопросов, в том числе предстоящие встречи лидеров России и Китая. Ожидается, что Владимир Путин и Си Цзиньпин встретятся до конца 2024 года как минимум дважды - в июне и октябре - на саммитах ШОС и БРИКС.

Китайская сторона поддерживает стабильное развитие России под управлением переизбранного на пост главы государства Владимира Путина, заявил Ван И.

Сергей Лавров Россия Китай
09 апреля 2024, 08:28
Лавров заявил, что Россия будет сотрудничать с МАГАТЭ после удара ВСУ по ЗАЭС
РИА «Новости»
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Российские власти готовы сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) после украинского удара по Запорожской АЭС. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с китайским коллегой Ван И заявил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Его процитировало РИА «Новости».

«Киеву не удастся уйти от ответственности в связи с последними атаками на ЗАЭС», - подчеркнул министр.

ВСУ 7 апреля ударили двумя беспилотными летательными аппаратами по куполу атомного объекта. Представители МАГАТЭ видели это и зафиксировали инцидент.

Позднее генеральный директор агентства Рафаэль Гросси заявил, что ЗАЭС из-за действий украинских военных была близка к ядерной аварии. Он подчеркнул, что нельзя допустить эту катастрофу.

Россия Киев МАГАТЭ
09 апреля 2024, 08:26
Глава МИД КНР пообещал поддержку развития России после переизбрания Путина
РИА «Новости»
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Китай намерен продолжать поддерживать стабильное развитие России при президенте Владимире Путине. Об этом на встрече с главой российского МИД заявил его китайский коллега Ван И.

Дипломат еще раз передал Лаврову поздравление всем россиянам в связи с переизбранием Владимира Путина на посту главы государства.

«Источником прогресса в России является поддержка народа. Думаю, что российский народ ожидает светлое будущее под твердым руководством Путина», - сказал он.

Ван И подчеркнул, что КНР является всеобъемлющим стратегическим партнером и дружественным соседом России.

«Мы будем поддерживать возрождение и стабильное развитие России под руководством Путина, наращивать многостороннее взаимодействие и оказывать друг другу решительную поддержку», - добавил глава МИД Китая.

Ранее Китай призвал США не пытаться очернить его нормальные отношения с российской стороной.

Отношения Россия Китай
09 апреля 2024, 08:05
Стало известно о двух запланированных встречах Путина и Си Цзиньпина
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин планируют провести переговоры на полях саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на главу внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.

Российский министр находится с официальным визитом в Китае. Он встретился с коллегой Ван И. По итогам переговоров Лавров сообщил о предстоящих контактах лидеров двух стран.

По словам главы МИД, Путин и Си Цзиньпин встретятся в Астане в июне. Там будет проходить саммит ШОС. А в октябре возможны еще одни переговоры - на полях саммита БРИКС в Казани.

«Будут наверняка и другие возможности для поддержания регулярного политического диалога», - заявил Лавров.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Лавров поехал в Китай, чтобы обсудить «горячие темы».

Саммиты Сергей Лавров Владимир Путин Си Цзиньпин БРИКС

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