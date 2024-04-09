Иран чужими руками ответит Израилю за удар по Дамаску

Два источника заявили журналистам, что с большой вероятностью Иран нападет на Израиль руками своих «марионеточных сил». По их словам, иранские власти не станут действовать напрямую, потому что это приведет к резкой эскалации боевых действий на Ближнем Востоке и предоставит повод для ответного нападения.

По мнению спецслужб США, Иран не имеет абсолютной власти над боевиками, и они смогут поступить по-своему. Однако разведчики уверены, что группировки нападут на Израиль, но не решатся атаковать американские объекты.

Армия Израиля нанесла удар по Дамаску, пострадало консульство Ирана. Погиб генерал Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Захеди , который участвовал в иранской ядерной программе.