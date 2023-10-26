Иран анонсировал масштабные военные учения под Насрабадом

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«Учения сухопутных войск армии „Эктэдар 1402“ пройдут в ближайшие дни с участием различных подразделений», - отметили в публикации.

В маневрах ВС Ирана задействуют бронетанковые, артиллерийские, ракетные, воздушно-десантные, беспилотные и другие подразделения. Они используют все виды техники и оружия республики.

Учения состоятся в районе города Насрабад, расположенного недалеко от Исфахана в центральной части страны.

Иранское руководство прибегло к такому решению на фоне обострения на Ближнем Востоке. Израиль уже высказал опасения насчет того, что Тегеран вместе с союзниками вмешаются в боевые действия ЦАХАЛ и ХАМАС.

Ранее полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Соединенные Штаты развернули кампанию по подготовке к нападению на Иран. Некоторые политики пытаются склонить американского лидера Джо Байдена к данному шагу.