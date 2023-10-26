Иран анонсировал масштабные военные учения под Насрабадом
Вооруженные силы Ирана в ближайшие дни начнут масштабные учения «Эктэдар 1402» («Мощь 2023»). Военные будут использовать все виды вооружения, сообщило государственное агентство Tasnim.
«Учения сухопутных войск армии „Эктэдар 1402“ пройдут в ближайшие дни с участием различных подразделений», - отметили в публикации.
В маневрах ВС Ирана задействуют бронетанковые, артиллерийские, ракетные, воздушно-десантные, беспилотные и другие подразделения. Они используют все виды техники и оружия республики.
Учения состоятся в районе города Насрабад, расположенного недалеко от Исфахана в центральной части страны.
Иранское руководство прибегло к такому решению на фоне обострения на Ближнем Востоке. Израиль уже высказал опасения насчет того, что Тегеран вместе с союзниками вмешаются в боевые действия ЦАХАЛ и ХАМАС.
Ранее полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Соединенные Штаты развернули кампанию по подготовке к нападению на Иран. Некоторые политики пытаются склонить американского лидера Джо Байдена к данному шагу.