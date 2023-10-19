Иракские беспилотники атаковали американскую военную базу в Сирии

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Беспилотники принадлежали движению «Исламское сопротивление Ирака», в которое входят боевики шиитских вооруженных отрядов, воевавших ранее против террористов из группировки «Исламское государство» *.

Информации о разрушениях и возможных потерях пока нет. Ответственность за случившееся взяли на себя шиитские боевики. По словам их представителя, дроны смогли уничтожить все наземные цели.

Накануне, 18 октября, несколько беспилотников также попытались нанести удары по военному аэродрому США в Ираке. Американские военнослужащие предотвратили атаку и уничтожили вражеские дроны. Дислоцированные в Ираке подразделения ВС США усилили меры безопасности из-за нарастания напряжения на Ближнем Востоке и конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

*«Исламское государство» - террористическая организация, запрещенная в России.