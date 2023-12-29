Ирак заявил о нарушении своего суверенитета после ударов ВС США

«Это явно враждебный и неконструктивный акт», - добавили в заявлении, появившемся на странице пресс-службы в Facebook*.

Американская сторона атаковала иракские военные объекты утром 26 декабря «под предлогом ответных мер». В результате, по данным иракских властей, погиб человек и были ранены еще 18, среди которых мирные жители. Правительство Ирака «осуждает то, что произошло», указывается в сообщении.

В Минобороны Соединенных Штатов удар по трем объектам группировки «Катаиб Хезболла» и связанных с ней группировок в Ираке преподнесли как ответ на «серию нападений» на американских военных в Сирии и Ираке.

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