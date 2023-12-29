29 декабря 2023, 09:54

Ирак заявил о нарушении своего суверенитета после ударов ВС США

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Удары ВС США по целям в Ираке «грубо нарушают» суверенитет республики и наносят ущерб двусторонним отношениям. Об этом заявили в пресс-службе премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани.

«Это явно враждебный и неконструктивный акт», - добавили в заявлении, появившемся на странице пресс-службы в Facebook*.

Американская сторона атаковала иракские военные объекты утром 26 декабря «под предлогом ответных мер». В результате, по данным иракских властей, погиб человек и были ранены еще 18, среди которых мирные жители. Правительство Ирака «осуждает то, что произошло», указывается в сообщении.

В Минобороны Соединенных Штатов удар по трем объектам группировки «Катаиб Хезболла» и связанных с ней группировок в Ираке преподнесли как ответ на «серию нападений» на американских военных в Сирии и Ираке.

* Принадлежит корпорации Metа, которая признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.

США Ирак
29 декабря 2023, 09:55
«Болезненный зуд военачальников». Сенатор ответил на призыв Нидерландов готовиться к войне с Россией
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Нидерланды присоединились к призыву других небольших европейских стран готовиться к якобы вероятной войне с Россией. Член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков назвал такие заявления болезненным зудом военачальников. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

«И главком вооруженных сил Нидерландов [Мартин Вийнен] туда же - призывает свою не слишком большую страну срочно готовиться к войне с Россией. Этот болезненный зуд военачальников малых стран Европы уже становится поветрием», - заявил он.

Сенатор обратил внимание на то, что зачастую чем меньше страна, тем яростней она рвалась в бой. Алексей Пушков заявил, что от таких государств ничего не зависело и не им принимать решение о боестолкновении.

По его мнению, власти таких стран, как Нидерланды, прекрасно понимали, что Россия не угрожала им. Именно поэтому, уверен сенатор, они позволяли себе делать провокационные заявления и принимать грозный вид, который никого не напугает.

Мартин Вийнен призвал набрать в армию больше резервистов и добровольцев. Он заявил, что нидерландскому обществу следует подготовиться к вооруженному конфликту с Россией.

Международные отношения Войны Россия Нидерланды
29 декабря 2023, 08:57
Взрывы произошли в Одесской области
Unsplash
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Утром 29 декабря в Одесской области прогремели взрывы. Произошло не меньше пяти прилетов, сообщило издание «Украина.ру».

«Сообщают о не менее чем пяти прилетах в Одесской области. В самом городе прилетов не было», - заявили журналисты.

По информации издания, Одесскую область атаковали ракетами. Официально власти не комментировали эту информацию. Глава областной военной администрации Олег Кипер сообщил о ночном пожаре в Одессе. Он вспыхнул от обломков дрона, который сбили украинские военные.

Мощные взрывы произошли в Киеве , Днепропетровске и Запорожье. Ночью атаковали Львов, Черкассы и Харьков. В последнем зафиксировали не меньше шести прилетов.

Одесса
29 декабря 2023, 08:55
Илона Маска призвали баллотироваться в президенты США
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Американскому предпринимателю Илону Маску следует воспользоваться шансом и баллотироваться в президенты США. Об этом РИА «Новости» заявил крымский депутат Михаил Шеремет.

Он назвал основателя Tesla и SpaceX здравомыслящим политиком и посоветовал ему помочь изменить мир в лучшую сторону.

«Воспользоваться историческим шансом, проявить характер, заявить о своих амбициях и баллотироваться в президенты США», - отметил Шеремет.

Депутат рекомендовал Маску заняться политикой вместо того, чтобы «делать информационные вбросы, слабо влияющие на международную обстановку». Парламентарий предположил, что американцы поддержат кандидатуру предпринимателя, и тот получит шанс вернуть «раздемократизированным США украденную мечту».

Ранее Маск разработал план по решению украинского конфликта. Бизнесмен сообщил, что многих смертей удалось бы избежать, если идеи взяли бы в разработку. Предприниматель Дэвид Сакс рассказал, что американские власти вспомнили про предложенный Маском план и решили его рассмотреть.

США Крым Депутаты Илон Маск Выборы президента США
29 декабря 2023, 07:55
Байден провел один из сложнейших разговор с Нетаньяху
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Американский лидер Джо Байден провел «один из сложнейших» телефонных переговоров с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщило издание Axios.

Власти США требуют от Израиля возобновления перевода в Палестинскую национальную администрацию (ПНА) средств, которые перестали поступать после начала конфликта с радиальной группировкой ХАМАС.

«Эта часть субботнего звонка двух лидеров стала одной из самых сложных и фрустрирующих бесед, которые Байден вел с Нетаньяху с начала войны в Газе», - рассказал журналист Барак Равид, ссылаясь на представителей Белого дома.

По мнению обозревателя, это признак растущего напряжения между президентом США и премьером Израила. Он уточнил, что под давлением Штатов еврейское государство все же возобновило переводы, составляющие большую часть бюджета ПНА, но при этом вычитает те суммы, которые положены Газе.

Власти Палестины вовсе отказались от денежных средств. Тогда Нетаньяху предложил передавать сумму на временное хранение Норвегии. Это должно было продолжаться до тех пор, пока Израиль не получит гарантии, что средствами не воспользуется ХАМАС.

Но в разговоре с Баденом премьер еврейского государства пошел на попятную. Он подчеркнул, что уже не считает это хорошей идеей, так как не доверяет норвежцам. После бурных дискуссий Байден сообщил Нетаньяху, что рассчитывает на решение вопроса. По словам Равида, президент США сообщил, что «разговор окончен» и повесил трубку.

США Израиль Джо Байден Конфликт Израиля и Палестины

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